الرياض - كتبت رنا صلاح - تبحث العديد من النساء عن طرق طبيعية وفعالة لتحسين صحة شعرهن والتخلص من المشاكل المزعجة مثل قشرة الرأس أو تساقط الشعر واحدة من الوصفات الطبيعية المميزة التي يمكن أن تساعد في تحسين صحة الشعر وزيادة كثافته هي غسول الزعتر والكركديه هذه الوصفة تعتبر من العلاجات الفعالة لتحفيز بصيلات الشعر وتنشيطها، كما تساهم في علاج قشرة الرأس ومشاكل فروة الرأس الأخرى سنتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير غسول الزعتر والكركديه وفوائده العديدة.
«اعشاب لن تقدر الاستغناء عنها بتاتاً»...كنز من كنوز الطبيعة لهو فوائد طبيعية في ذلك النبات استفد منه بهذا
غسول الزعتر والكركديه للشعر: وصفة طبيعية لتعزيز صحة الشعر
المكونات اللازمة لتحضير غسول الزعتر والكركديه للشعر
- 1. ربع كوب من إكليل الجبل المجفف: إكليل الجبل معروف بفوائده في تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد في تحفيز بصيلات الشعر على النمو.
- 2. ربع كوب من الزعتر المجفف: الزعتر له خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، ما يساعد في علاج قشرة الرأس ويحسن من صحة الفروة.
- 3. ملعقتان كبيرتان من زهور الكركديه المجففة : الكركديه يعمل على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس ويحفز نمو الشعر، كما يعزز لمعانه.
طريقة التحضير
- 1. إعداد المكونات: في البداية، نقوم بإحضار وعاء مناسب لوضع المكونات الجافة. ضعي إكليل الجبل المجفف ، والزعتر المجفف وزهور الكركديه المجففة في الوعاء.
- 2. اضافة الخل: أضيفي كمية من الخل الأبيض فوق المكونات العشبية يساهم الخل في تنظيف فروة الرأس والتخلص من القشرة، كما يساعد في فتح مسام فروة الرأس مما يسهل وصول العناصر المغذية إلى البصيلات.
- 3. غلق العبوة: بعد إضافة الخل، تأكدي من غلق العبوة بإحكام لضمان عدم تسرب المواد منها.
- 4. رج العبوة جيدًا: قومي برج العبوة بشكل جيد لتوزيع الخل على الأعشاب ضعي العبوة في مكان مظلم بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.
- 5. الانتظار لمدة أسبوعين : يفضل ترك العبوة في المكان المظلم لمدة أسبوعين، مع الحرص على رج العبوة يوميًا لضمان تفاعل المكونات بشكل كامل إذا لاحظت أن كمية الخل بدأت في النقصان، يمكنك إضافة المزيد من الخل حتى تغطي الأعشاب تمامًا.
- 6. تصفية السائل: بعد مرور أسبوعين، افتحي العبوة وصفي السائل جيدًا باستخدام مصفاة للتخلص من بقايا الأعشاب.
- 7. استخدام الغسول: قومي بخلط السائل المصفى مع كوب من الماء ثم استخدميه لشطف الشعر من الجذور حتى الأطراف يفضل تركه على الشعر لمدة دقيقتين ثم غسل الشعر بالماء البارد لإغلاق المسام.