مزاد اللوحات الإلكتروني 1446 كيفية الاشتراك والتسجيل فى المزاد قبل انتهاءه عبر أبشر

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رياض - احمد صلاح - شهد مزاد اللوحات الإلكتروني اهتمامًا متزايدًا من قبل آلاف المواطنين السعوديين في الفترة الأخيرة وذلك عقب إعلان المرور السعودي يوم السبت الموافق 17 أغسطس 2024 عن انطلاق المزاد عبر منصة أبشر الإلكترونية. تتيح هذه المنصة للمواطنين شراء اللوحات والمشاركة في المزاد بكل سهولة ويسر للحصول على لوحتك المميزة.

مزاد اللوحات الإلكتروني

وعلى صعيد متصل تم فتح باب مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2024 عبر منصة أبشر الإلكترونية، على أن يُغلق المزاد يوم الإثنين، الموافق 19 أغسطس 2024 ومن أجل التسجيل فى المزاد يجب عليكم السير على ، يُرجى الخطوات البسيطة التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على أيقونة خدمات .

اكتب أسم المستخدم و كلمة المرور.

تحديد خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

استعلام المركبة المحجوزة إلكترونيا

يمكنك الاستعلام عن كافة تفاصيل المركبة المحجوزة إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات التالية التى توضح لك كيفية الاستعلام وخطوات الاستعلام بشكل دقيق وسليم وواضح .

قم بالذهاب منصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على علامة “خدمات المركبات”.

ثم يتم أختيار خدمة “استعلام عن المركبات المحجوزة”.

سوف تظهر لك المركبة المحجوز بمختلف التفاصيل الخاصة بها

المزاد الإلكتروني 1446