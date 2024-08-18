انت الأن تتابع خبر حقيقة تعليق الدراسة غدا 1446هـ في السعودية بسبب حالة الطقس والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سيطرت حالة من القلق بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بعد تردد أنباء عن تعليق الدراسة غدا 1446هـ في السعودية بسبب حالة الطقس ، وذلك بالتزامن مع بدأ الطلاب في العودة إلى صفوف الدراسة اليوم، الثامن عشر من شهر أغسطس.
- تردد الكثير من الأقاويل عبر صفحات السوشيال ميديا في المملكة العربية السعودية حول حقيقة تعليق الدراسة غدا 1446هـ في السعودية وذلك نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، حيث أن وزارة التعليم السعودية تتابع لحظة بلحظة مع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعليق الدراسة إذا دعت الحاجة- لمعرفة المزيد عن جدول التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد.
أخبار تعليق الدراسة غدا
- كشف مصدر بوزارة التعليم السعودية، عن تفاصيل التي تخص أخبار تعليق الدراسة غدا، حيث أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن عن تعليق الدراسة التي بدأت يوم الأحد 10 من شهر أغسطس الموافق 14 من شهر صفر، وذلك في إطار متابعة وزارة التعليم حالة الطقس بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد لاتخاذ قرار تعليق الدراسة في حال سوء الأحوال الجوية.
أخبار الطقس اليوم طبقًا للمركز الوطني للأرصاد
- حذرت المركز الوطني للأرصاد السعودية، من استمرار هطول الأمطار الرعدية من يوم الأحد وحتى الخميس، والتي من المقرر لها أن تصاحبها رياح نشطة مع انعدام مدى الرؤية الأفقية، بالإضافة إلى الصواعق الرعدية وجريان السيول وسقوط حبات البرد.
- وأضاف بيان المركز أن قد تؤدي هذه الأحوال الجوية في بعض الأحيان إلى تعليق الدراسة حفاظًا على حياة الطلاب.
- وأشار إلى وجود شبورة مائية وضباب في ساعات الصباح الباكر، بمناطق الجبيل والخبر والخفجي والدمام والزهران والقطيف ورأس تنورة والمناطق الأخرى الأحساء والنعيرية وبقيق في المنطقة الشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة
- كما توقعت هطول أمطار الخفيفة على المدينة المنورة التي تصاحبها رياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية والصواعق الرعدية، وتستمر الرياح النشطة المثيرة للغبار والأتربة على أجزاء من سواحل البحر الأحمر خلال ساعات النهار وأما في مناطق مكة المكرمة مثل رابغ.