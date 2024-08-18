انت الأن تتابع خبر حقيقة تعليق الدراسة غدا 1446هـ في السعودية بسبب حالة الطقس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيطرت حالة من القلق بين الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية بعد تردد أنباء عن تعليق الدراسة غدا 1446هـ في السعودية بسبب حالة الطقس ، وذلك بالتزامن مع بدأ الطلاب في العودة إلى صفوف الدراسة اليوم، الثامن عشر من شهر أغسطس.

تردد الكثير من الأقاويل عبر صفحات السوشيال ميديا في المملكة العربية السعودية حول حقيقة تعليق الدراسة غدا 1446هـ في السعودية وذلك نتيجة للتقلبات الجوية التي تشهدها المملكة، حيث أن وزارة التعليم السعودية تتابع لحظة بلحظة مع المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن تعليق الدراسة إذا دعت الحاجة- لمعرفة المزيد عن جدول التقويم الدراسي للعام الدراسي الجديد.

أخبار تعليق الدراسة غدا

كشف مصدر بوزارة التعليم السعودية، عن تفاصيل التي تخص أخبار تعليق الدراسة غدا، حيث أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن عن تعليق الدراسة التي بدأت يوم الأحد 10 من شهر أغسطس الموافق 14 من شهر صفر، وذلك في إطار متابعة وزارة التعليم حالة الطقس بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد لاتخاذ قرار تعليق الدراسة في حال سوء الأحوال الجوية.

أخبار الطقس اليوم طبقًا للمركز الوطني للأرصاد