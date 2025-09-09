نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‬الهيئة الملكية لمدينة الرياض تستضيف "جيبسي كينغز وتونينو بالياردو " و"أنوشكا شانكار" في أمسيتين عالميتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم الهيئة الملكية لمدينة الرياض خلال شهر سبتمبر الجاري أمسيتين موسيقيتين عالميتين تقدمهما فرقة "جيبسي كينغز وتونينو بالياردو "، والموسيقية العالمية "أنوشكا شانكار".

وتحيي الأمسية الأولى يوم الخميس 18 سبتمبر فرقة "جيبسي كينغز وتونينو بالياردو"، التي اشتهرت عالميًَّا بمزجها بين موسيقى الغلامنكو الإسبانية والبوب اللاتيني.

فيما تقدم الأمسية الثانية يوم السبت 20 سبتمبر، الفنانة العالمية "أنوشكا شانكار"، إحدى أبرز عازفات آلة السيتار، التي تتميَّز أعمالها بدمج الموسيقى الهندية الكلاسيكية مع التجريب المعاصر في توليفة موسيقية خاصة بها.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الهيئة الملكية لمدينة الرياض على تعزيز المشهد الثقافي، وتوسيع نطاق التفاعل مع الفنون العالمية؛ بما يسهم في تطوير البنية الثقافية للعاصمة، ويرفع جودة الحياة لسكانها وزوارها، ويعكس مكانتها المتنامية؛ بوصفها منصةً حضاريةً جاذبةً على المستويين الإقليمي والدولي؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويمكن الحصول على التذاكر عبر موقع بلاتينوم ليست: www.platinumlist.net/riyadhconcerts.