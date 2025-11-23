نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة مثيرة في دوري روشن السعودي.. البث المباشر لمباراة النصر ضد الخليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم السعودية، مساء اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025، مباراة قوية تجمع بين نادي النصر ونادي الخليج ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2025-26.

ويعد هذا اللقاء من أبرز مباريات الجولة، نظرًا لتقارب المستويات وطموح الفريقين في المنافسة على المراكز المتقدمة، مما يجعل المباراة محط أنظار الجماهير السعودية والعربية، ويستحق المتابعون مشاهدة البث المباشر لحظة بلحظة لمتابعة كل تفاصيل القمة.

النصر يسعى لتعزيز صدارته

يخوض النصر المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة من 8 مباريات، بعد أن قدم أداءً متوازنًا بين الهجوم والدفاع في الجولات السابقة.

ويأمل الفريق الأصفر بقيادة مدربه في استغلال أفضل تشكيل لتعزيز الصدارة والحفاظ على سجله الممتاز، مع التركيز على النجوم الرئيسيين في صفوف الفريق لتقديم أداء هجومي قوي، واستغلال نقاط ضعف المنافس للوصول إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث.

الخليج يتطلع لمفاجأة الصدارة

على الجانب الآخر، يسعى فريق الخليج إلى تقديم مباراة قوية أمام النصر وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، خصوصًا بعد أن جمع الفريق 14 نقطة ويحتل المركز السادس في ترتيب الدوري السعودي، بعد نتائج متباينة بين الانتصارات والخسائر.

ويعتمد الخليج على خط الوسط المتوازن والهجمات المرتدة السريعة لإرباك دفاع النصر، مع الحفاظ على التنظيم الدفاعي لاستغلال أي فرصة للهجوم، في محاولة لتقليص الفارق مع الفرق المتقدمة ومواصلة المنافسة على المراكز المؤهلة للبطولات الخارجية.

موعد المباراة وبطاقة اللقاء

تقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض، والذي يتسع لنحو 25،000 متفرج، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

بطاقة المباراة:

المباراة: النصر ضد الخليج

الجولة: التاسعة من دوري روشن السعودي

التاريخ: الأحد 23 نوفمبر 2025

الوقت: 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الملعب: الأول بارك، الرياض

القناة الناقلة: قناة ثمانية 1 HD

المعلق: عبد الله الحربي

سعة الملعب: 25،000 متفرج

البث المباشر والقناة الناقلة

يتم بث المباراة مباشرة عبر قناة “ثمانية 1 HD”، الناقلة الحصرية لمباريات دوري روشن السعودي ومنصات المنافسات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة ثمانية 1 HD على نايل سات:

القناة القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ثمانية 1 HD نايل سات 12360 عمودي (V) 27500 3/4 – DVB-S2

هذا التردد يضمن وصول إشارة قوية وواضحة للمشاهدين، مع صوت وصورة عالية الجودة، لمتابعة المباراة بجميع تفاصيلها.

التعليق والتحليل الفني للمباراة

أسندت مهمة التعليق الصوتي على المباراة إلى المعلق الرياضي المعروف عبد الله الحربي، الذي يتميز بأسلوبه المثير والمتابع لكل الأحداث بدقة، مما يعزز أجواء اللقاء الحماسية ويتيح للمشاهدين متابعة كل التحركات التكتيكية والفرص الهجومية.

ويحظى تحليل المباراة بدعم الخبراء الرياضيين على شاشات القناة، لتقديم رؤى حول التشكيل المتوقع، الأداء الفردي للاعبين، واستراتيجية كل فريق، مما يجعل تجربة المشاهدة شاملة ومثيرة.

تشكيل النصر المتوقع

حارس المرمى: براد جونز

الدفاع: عبد الله مادو، محمد عبد الله، سعيد المولد، عبد الله الخيبري

الوسط: يحيى الشهري، نور الدين أمرابط، هتان باهبري

الهجوم: رومارينيو، سيف الأمير، كارلوس إدواردو

تشكيل الخليج المتوقع

حارس المرمى: فيصل العتيبي

الدفاع: علي القرني، محمد الشمري، خالد العمار، عبد الرحمن الشهري

الوسط: محمد السعيد، خالد الغامدي، عبدالله الحارثي

الهجوم: محمد المولد، حسين عباس، فهد المطيري

أهمية المباراة لكل فريق

النصر: الفوز يمنح الفريق مزيدًا من التفوق في الدوري ويعزز حظوظه في الحفاظ على الصدارة، ويقلص أي فرصة لتقليص الفارق من قبل المنافسين.

الخليج: تحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر قد تمنح دفعة معنوية للفريق، وتحسن ترتيبه في جدول الدوري، مع تعزيز ثقته أمام الفرق الكبيرة.

متابعة لحظية وأدوات إضافية

يمكن للجماهير متابعة المباراة لحظة بلحظة عبر تطبيق 365Scores، الذي يقدم تغطية مباشرة لكل الأحداث الرياضية، بما في ذلك:

تسجيل الأهداف

تحليل الأداء الفردي للاعبين

إحصائيات دقيقة لكل فريق

متابعة الفرص والهجمات المباشرة