الرياض - كتبت رنا صلاح - يعتبر هاتف Oppo A58 4G من أحدث الهواتف الذكية التي قامت شركة أوبو بإطلاقها في الفئة الاقتصادية، حيث يأتي هذا الهاتف بالعديد من المميزات، حيث جاءت شاشة الهاتف من شركة ميديا تك بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية رئيسية تبلغ حوالي 50 ميجا بكسل بالإضافة إلى وجود كاميرا سيلفي تبلغ 8 ميجا بكسل بجانب وجود بطارية كبيرة تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير مع توافر إمكانية الشحن السريع بقوة حوالي 33 واط وذلك بالإضافة إلى توافر دعم الصوت الاستريو عدجصح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أقوى موبايل حالياً فئة أقتصادية من أوبو سعر و مواصفات Oppo A58 4G مميزات و عيوب أوبو أيه 58 سعره في الكويت والإمارات والسعودية

مواصفات هاتف Oppo A58 4G

تتمثل مواصفات هاتف Oppo A58 4G من خلال مايلي:

يأتي الهاتف بالأبعاد التالية 165.7x76x8 ملم ويبلغ وزنه حوالي 192 جرام. كما أن الهاتف مصنوع كاملا من الخارج من مادة البلاستيك. يأتي الهاتف على شكل ثقب في منتصف الشاشة. كما أن نوع الشاشة هو IPS LCD. ويبلغ مقاسها حوالي 6.72 بوصة. كما أنها تأتي بدقة الـ 1080×2400 بكسل وذلك بمعدل كثافة بكسلات 392. تصل نسبة سطوع الشاشة إلى حوالي 680 شمعة. يأتي الإصدار الأول من الهاتف بذاكرة صلبة تبلغ سعتها حوالي 128 جيجا بايت بالإضافة إلى ذلك وجود ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام. في حين أن الإصدار الثاني من الهاتف يأتي بذاكرة صلبة بسعة حوالي 128 جيجا بايت مع وجود ذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 8 جيجا رام. يدعم الهاتف إمكانية تركيب كارت ميموري وذلك لزيادة مساحة التخزين الموجودة بالهاتف. المعالج المتواجد بالهاتف يأتي من ميدياتك. ونوعه Helio G85 بتكنولوجيا 12 نانو. كما أن المعالج الرسومي بالهاتف من النوع Mali-G52 MC2 حيث أنه نفس المعالج المتوافر في هاتف الـ Vivo Y27. يعمل الهاتف عن طريق استخدام 2 شريحة اتصال بنوع Nano Sim. كما أنه يدعم شبكات 2G والـ 3G وأيضاً شبكات الجيل الرابع الـ 4G. تأتي الكاميرا الخلقية الأولى بدقة 50 ميجا بكسل، بفتحة عدسة F/1.8 وتعد هذه الكاميرا هي الرئيسية. بينما الكاميرا الثانية تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 وتعد هذه الكاميرا هي الخاصة بعمل العزل. الفلاش الموجود بالهاتف يأتي أحادي من نوع ليد فلاش. يدعم الهاتف إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD وبدقة تبلغ 1080 بكسل. كما يدعم أيضاً إمكانية التصوير بجودة الـ HD وبدقة 720 بكسل. في حين أن السيلفي المتوافر بالهاتف يأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة F/2.0. البطارية الموجودة بالهاتف كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير. تتوافر إمكانية الشحن السريع بقدرة 33 واط. نظام التشغيل المتواجد بالهاتف هو أندرويد 13 مع وجود واجهة أوبو الحديثة الـ ColorOS 13.1.

سعر هاتف Oppo A58 4G

يبلغ سعر الهاتف بالسوق المصري النسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام حوالي 8400 جنية، في حين أن النسخة 128 جيجا و8 جيجا رام يبلغ سعرها حوالي 9000 جنية وذلك بضمان دولي.

بينما يوجد بالمملكة العربية السعودية النسخة 128 جيجا و8 جيجا رام بسعر يبلغ 700 ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر النسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام بدولة الإمارات حوالي 600 درهم إماراتي.

في حين أن النسخة 128 جيجا و 8 جيجا رام بدولة الكويت يصل سعرها إلى 85.1 دينار كويتي.ط

ما هي عيوب اوبو A58؟

أداء الهاتف متوسط لأن المعالج المستخدم في الهاتف ليس الأقوى، كما أن الكاميرا لا تدعم تصوير الفيديوهات بجودة الـ 4K.

اوبو A58 اصدار سنه كام؟

تم إصدار هاتف اوبو A58 في شهر يوليو عام 2023.

هل Oppo A57 ضد الماء؟

نعم، حيث أن هاتف اوبو A57 مقاوم للماء والغبار.