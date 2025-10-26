الرياض - كتبت رنا صلاح - أجرت المملكة العربية السعودية تحديثات جديدة على نظام الإقامة، والذي يعد من أهم الركائز القانونية التي تمنح المقيم استقرارًا قانونيًا واقتصاديًا، وتفتح أمامه آفاقًا واسعة للاستثمار والعمل، لتتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى جذب الكفاءات والخبرات الأجنبية.

رسميًا.. هذه الفئات معفاة من رسوم الإقامة في السعودية بقرار رسمي| مبروك عليكم

وحسب التحديثات الجديدة على نظام الإقامة، فإن هناك قائمة تحصل على إعفاء من رسوم الإقامة لعدد من الجنسيات والفئات الإنسانية، وذلك دعمًا لظروفهم الخاصة أو تعزيزًا للعلاقات الثنائية بين المملكة والدول المعنية، وذلك على النحو التالي:

الفئات والجنسيات المعفاة من رسوم الإقامة في السعودية

الفلسطينيون: دعمًا للأوضاع الإنسانية.

الأردنيون: وفق اتفاقيات التعاون المشتركة بين السعودية والأردن.

المصريون: للعاملين في بعض القطاعات الحيوية وفق ضوابط محددة.

السودانيون: ضمن جهود المملكة في دعم الاستقرار الإقليمي.

التونسيون: في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

زوجات المواطنين السعوديين غير السعوديات.

الطلاب الحاصلون على منح دراسية رسمية داخل المملكة.

المتدربون العسكريون من الدول الصديقة.

أبناء وبنات المرأة السعودية من زوج غير سعودي (فيما يخص رسوم نقل الخدمات).

وتأتي هذه الإعفاءات في إطار سياسة المملكة العربية السعودية الإنسانية والدبلوماسية، التي تهدف إلى دعم المقيمين وتحسين أوضاعهم المعيشية وفق ضوابط واضحة ومنظمة.

شروط الحصول على الإعفاء من رسوم الإقامة

وهناك عدد من الضوابط للحصول على الإعفاء من رسوم الإقامة وذلك على النحو التالي:

تقديم المستندات الرسمية التي تثبت الانتماء إلى الجنسيات أو الفئات المعفاة.

الالتزام الكامل بالقوانين السعودية وعدم ارتكاب مخالفات.

تجديد الإقامة في موعدها لتجنب فرض الغرامات.

إجراءات التقديم على الإعفاء

وحسب الضوابط الجديدة، يمكن التقديم للحصول على الإعفاء من خلال اتباع الخطوات التالية: