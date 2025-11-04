تحذير وحملة ترحيل مفاجئة تنفذها الداخلية السعودية لمرتكبي هذه المخالفات الشائعة .. احذر

الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 أكتوبر 2025 تنفيذ حملات ميدانية مكثفة ضمن إطار الجهود المستمرة لضبط مخالفين أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود . وأسفرت هذه العمليات الأمنية المشتركة عن نتائج بارزة تعكس مدى التزام الجهات المعنية بتطبيق الأنظمة بحزم لحماية أمن البلاد وتنظيم سوق العمل غوكدا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

أعلنت وزارة الداخلية أن إجمالي عدد المخالفين الذين تم ضبطهم خلال هذه الحملات بلغ 22,613 مخالفًا، توزّعوا بين مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك على النحو الآتي:

إحصائيات شاملة حول ضبط المخالفين

13,652 مخالفًا لنظام الإقامة.

4,567 مخالفًا لنظام العمل.

4,394 مخالفًا لنظام أمن الحدود.

كما تم خلال الفترة نفسها ضبط 1,699 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل الأراضي السعودية بطرق غير نظامية، إضافة إلى 35 شخصًا حاولوا مغادرة البلاد بطرق مخالفة للأنظمة، فيما جرى ترحيل أكثر من 14 ألف مخالف بعد استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

نتائج الحملات الميدانية في مختلف مناطق المملكة

استهدفت الحملات الميدانية المشتركة جميع مناطق المملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 24/04/1447هـ الموافق 16/10/2025م حتى 30/04/1447هـ الموافق 22/10/2025م،

وجاءت أبرز نتائجها كما يلي:

أولًا: إجمالي من تم ضبطهم في الحملات الأمنية

بلغ مجموع المخالفين الذين تم ضبطهم في جميع المناطق 22,613 مخالفًا، منهم:

ثانيًا: محاولات التسلل عبر الحدود

ضبطت الجهات الأمنية 1,699 شخصًا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بشكل غير قانوني، حيث تبيّن أن:

45% منهم من الجنسية اليمنية.

54% من الجنسية الإثيوبية.

1% من جنسيات أخرى.

كما تم القبض على 35 شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة المملكة بطريقة مخالفة.

ثالثًا: المتورطون في التستر ونقل المخالفين

أوضحت وزارة الداخلية أنه تم ضبط 23 شخصًا متورطين في نقل أو إيواء أو تشغيل مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، إضافة إلى التستر عليهم.

رابعًا: المخالفون الخاضعون للإجراءات النظامية

بلغ عدد المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 31,374 وافدًا مخالفًا، بينهم:

29,814 رجلًا.

1,560 امرأة.

خامسًا: إجراءات الترحيل وإحالة المخالفين

تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين على النحو التالي:

إحالة 23,021 مخالفًا إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستصدار وثائق سفر.

إحالة 3,939 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم.

ترحيل 14,039 مخالفًا خارج المملكة.

تحذيرات وزارة الداخلية وعقوبات مخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهّل دخول مخالفين لنظام أمن الحدود إلى المملكة أو يقوم بنقلهم أو توفير المأوى لهم أو تقديم أي شكل من أشكال المساعدة، يعرض نفسه لعقوبات مشددة تصل إلى:

السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا.

غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.

مصادرة وسائل النقل والمساكن المستخدمة في الإيواء.

التشهير بالمخالف أمام العامة.

وشددت الوزارة على أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف والمخلة بالشرف والأمانة، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة عبر الأرقام:

(911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية.

(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

جهود مستمرة لحماية المجتمع وتعزيز الأمن