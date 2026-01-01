الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعد شركة عمانتل (Omantel) واحدة من أكبر وأهم شركات الاتصالات في سلطنة عُمان، وهي وجهة مفضلة للباحثين عن وظائف مستقرة برواتب مجزية وفرص تطور مهني حقيقية . وفي إطار خططها التوسعية وتعزيز كوادرها البشرية، أعلنت عمانتل عن 4 فرص عمل جديدة في مجالات قيادية وتقنية وتنظيمية، تستهدف أصحاب الخبرات والكفاءات القادرة على الإسهام في تطوير قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في السلطنة غدصنح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

4 فرص عمل تعلن عنها شركة عمانتل في سلطنة عمان 2026 | وظائف برواتب ومزايا تنافسية

في هذا المقال نقدم لك دليلًا شاملًا حول وظائف شركة عمانتل في سلطنة عمان، يتضمن مميزات العمل، تفاصيل الوظائف المتاحة، شروط التقديم، متوسط الرواتب، خطوات ما بعد القبول، ونصائح مهمة لزيادة فرصك في الحصول على وظيفة، مع مراعاة أفضل ممارسات SEO لعرض محتوى واضح وقوي في نتائج البحث.

مميزات العمل في شركة عمانتل

توفر عمانتل بيئة عمل حديثة وديناميكية تشجع على الابتكار والتطوير المستمر، وتُعد من الشركات التي تستثمر بشكل كبير في رأس المال البشري. ومن أبرز مميزات العمل في عمانتل:

بيئة عمل محفزة قائمة على التطوير والابتكار

رواتب تنافسية مقارنة بسوق العمل في سلطنة عمان

تأمين صحي شامل للموظف

المشاركة في برامج التقاعد

برامج تدريب وتطوير مهني مستمر

فرص للمشاركة في مشاريع استراتيجية كبرى

إمكانية النمو الوظيفي والترقي داخل الشركة

كما تتيح عمانتل لموظفيها العمل ضمن فرق متعددة التخصصات تساهم بشكل مباشر في رسم مستقبل قطاع الاتصالات والتحول الرقمي في السلطنة.

الوظائف المتاحة في شركة عمانتل – سلطنة عمان

أعلنت شركة عمانتل عن مجموعة من الوظائف الشاغرة التي تناسب أصحاب الخبرات المتقدمة في المجالات الإدارية والتقنية والتنظيمية، وفيما يلي التفاصيل:

وظيفة: مدير أول حلول العملاء – شركة عمانتل

المهام الوظيفية

قيادة فرق ما قبل البيع وتصميم الحلول الرقمية المتقدمة

تطوير استراتيجيات لزيادة الإيرادات وتحسين جودة الخدمات

إدارة مشاريع الحلول التقنية وضمان تحقيق رضا العملاء

التنسيق مع الفرق الفنية والتجارية لضمان نجاح الحلول المقدمة

المتطلبات

درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة (تقنية، إدارة، اتصالات)

خبرة لا تقل عن 8 سنوات، منها 3 سنوات في منصب إداري

خبرة في تطوير الأعمال وإدارة المشاريع التقنية

مهارات قيادية وتواصل عالية

وظيفة: الرئيس التنفيذي لشركة إنفولاين (Infoline) – شركة تابعة لعمانتل

المهام الوظيفية

قيادة التحول الاستراتيجي نحو حلول الذكاء الاصطناعي وتجربة العملاء الرقمية

تطوير نموذج أعمال قائم على المنصات الذكية والابتكار

قيادة خطط التوسع الإقليمي وبناء شراكات استراتيجية

الإشراف على الأداء المالي والتشغيلي للشركة

المتطلبات

شهادة بكالوريوس (ويُفضل ماجستير في الإدارة أو التقنية)

خبرة لا تقل عن 12 سنة في قيادة التحولات التقنية

خبرة قوية في القيادة الاستراتيجية وبناء الشراكات

مهارات عالية في التواصل واتخاذ القرار

وظيفة: محلل تكلفة تنظيمي (Regulatory Costing Analyst) – شركة عمانتل

المهام الوظيفية

بناء نماذج تكلفة للشبكات الثابتة والمتنقلة

إعداد التقارير التنظيمية وتحليل البيانات الهندسية

دعم الامتثال التنظيمي من خلال إعداد الحسابات والفصل التنظيمي

التنسيق مع الجهات التنظيمية ذات العلاقة

المتطلبات

بكالوريوس في المحاسبة أو الاتصالات أو تخصص مشابه

خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التكاليف التنظيمية

فهم قوي للبيانات الهندسية وتحليل النماذج

مهارات تحليلية عالية ودقة في إعداد التقارير

فرص أخرى في شركة عمانتل

إضافة إلى الوظائف المعلنة، تقوم عمانتل بشكل مستمر بفتح فرص جديدة في مجالات:

تقنية المعلومات والتحول الرقمي

إدارة الشبكات والاتصالات

خدمة العملاء وتجربة المستخدم

إدارة المشاريع والحوكمة

وفي حال لم تجد الوظيفة المناسبة حاليًا، يُنصح بمتابعة وظائف عمان اليوم حيث يتم تحديث الفرص الوظيفية بشكل يومي.

طريقة التقديم على وظائف شركة عمانتل

للتقديم على أي من وظائف عمانتل الشاغرة، يرجى اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة عمانتل

اختيار الوظيفة المناسبة

تعبئة نموذج التقديم الإلكتروني

إرفاق السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة

???? نصيحة: احرص على تخصيص سيرتك الذاتية بما يتناسب مع متطلبات الوظيفة.

الأسئلة الشائعة حول وظائف عمانتل

ما هي متطلبات التقديم لهذه الوظائف؟

يشترط استيفاء المؤهل العلمي والخبرة المحددة لكل وظيفة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل في الإعلان الوظيفي.

هل توفر شركة عمانتل فرص تدريب؟

نعم، توفر عمانتل برامج تدريب وتطوير للموظفين الجدد والحاليين.

هل يمكن التقديم على أكثر من وظيفة؟

نعم، يمكن التقديم على أكثر من وظيفة في حال استيفاء شروط كل وظيفة.

نبذة عن شركة عمانتل

تأسست شركة عمانتل عام 1996، وتُعد المزود الرئيسي لخدمات الاتصالات والإنترنت في سلطنة عمان. تمتلك الحكومة العُمانية 51% من أسهم الشركة، وتقدم عمانتل خدمات الهاتف الثابت، الهاتف المحمول، الإنترنت، وخدمات البيانات، كما تُعد مركزًا إقليميًا للاتصالات بفضل استثماراتها في الكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية المتقدمة.

متوسط الرواتب في شركة عمانتل

تختلف الرواتب في عمانتل حسب المسمى الوظيفي والخبرة، إلا أن الرواتب تبدأ من حوالي 524 ريالًا عمانيًا شهريًا وقد تصل إلى مستويات أعلى للوظائف القيادية، إضافة إلى:

بدلات السكن والنقل

تأمين صحي

مكافآت أداء سنوية

خطوات ما بعد القبول في وظائف عمانتل

تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي

الفرز الداخلي من قبل الموارد البشرية

إجراء مقابلات هاتفية وشخصية

اختبارات تقييمية حسب الوظيفة

استلام العرض الوظيفي الرسمي

توقيع العقد وبدء إجراءات التوظيف

نصائح مهمة لزيادة فرص القبول

تحديث السيرة الذاتية بشكل احترافي

الاستعداد الجيد للمقابلات

التعرف على خدمات عمانتل واستراتيجيتها

التقديم في الوقت المحدد

تمثل وظائف شركة عمانتل في سلطنة عمان فرصة مميزة للراغبين في العمل ضمن بيئة احترافية في قطاع الاتصالات، مع رواتب تنافسية ومزايا متعددة وفرص حقيقية للتطور المهني. إذا كنت تطمح لبناء مستقبل وظيفي مستقر والمشاركة في مشاريع استراتيجية تؤثر في مستقبل الاتصالات في السلطنة، فإن عمانتل تُعد خيارًا مثاليًا لبدء أو تطوير مسيرتك المهنية. وظائف عمانتل 2026، وظائف شركة عمانتل في سلطنة عمان، Omantel jobs Oman، وظائف اتصالات في عمان، وظائف تقنية في عمان، فرص عمل عمانتل