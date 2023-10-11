استعراض أدوار الذكاء الاصطناعي فـي تجويد العملية التعليمية

مسقط ـ « »:

نظمت جامعة السلطان قابوس ممثلة بمركز التعلم الذاتي جلسة حوارية حول دور الذكاء الاصطناعي في تجويد العملية التعليمية وتعزيز مهارة التعلم الذاتي، وذلك في قاعة المحاضرات رقم 2 بالحرم الجامعي، وتأتي هذه المحاضرة في إطار تعزيز التعليم وتحسين مستوى التعلم، كما شارك في هذه الجلسة خبراء وأكاديميين من أكاديمية الذكاء الاصطناعي ومن الجامعة، وقد سعت الجلسة إلى مناقشة التحديات والإمكانيات المتاحة في هذا المجال الواعد. وتناولت الدكتورة زهرة بنت راشد الرواحية المؤسس والرئيس التنفيذي لأكاديمية الذكاء الاصطناعي أثر توظيف الذكاء الاصطناعي في تجويد العملية التعليمية وأكدت على أهمية استخدامه في تحسين تقديم المحتوى التعليمي وتكييفه مع احتياجات الطلبة بتقديم تجارب تعليمية مخصصة لكل طالب وزيادة فعالية عملية التعلم. كذلك تطرقت إلى كيفية دعم الذكاء الاصطناعي لمهارة التعلم الذاتي من خلال توفير موارد تعليمية مخصصة وتقديم ملاحظات فورية للطلبة ما يشجع على تطوير مهاراتهم الذاتية والاستقلالية في التعلم. أما عن التحديات المتعلقة بالخصوصية والأمان وتحليل البيانات في استخدام التكنولوجيا التعليمية أشارت بوجوب التركيز على حماية معلومات الطلبة وضمان الشفافية في جمع واستخدام البيانات. كما أكدت الدكتورة زهرة على أن الهدف الأساسي للذكاء الاصطناعي في التعليم هو تعزيز تجربة التعلم وتحقيق أقصى استفادة للطلبة من خلال تقديم تعليم مخصص عالي الجودة. وللذكاء الاصطناعي استخدامات عدة في مجال التعليم منها تحسين تصميم المناهج وتقديم توجيه شخصي للطلبة وتقييم أدائهم بشكل فعال، أما فيما يتعلق بالآثار السلبية للذكاء الاصطناعي فقد تم التشديد على ضرورة تطوير إطار قانوني وأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم، بالإضافة إلى تعزيز التوعية حول القضايا المتعلقة بالخصوصية والأمان، ويتعين أن تكون الشفافية وحماية معلومات الطلبة أمورًا أساسية في هذا السياق. من جانبه تحدث الدكتور محمد شريف الصابر- أستاذ مشارك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في الجامعة إلى أهمية الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في عملية التعلم التي تركز على الطالب.