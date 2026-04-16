صندوق النقد يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.8% في 2030/2031

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 11:56 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي بلوغ معدل نمو الاقتصاد المصري في العامين الماليين 2029/ 2030، و2030/ 2031 نحو 4.8%، مشيراً إلى أنه هو نفس المعدل المتوقع تحقيقه في العام المالي المقبل 2026/ 2027.

وقد رفع الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد في العام المالي المقبل 2026/ 2027 (يوليو -يونيو) بنحو 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 4.8% مقارنة بتوقعاته الصادرة في أكتوبر الماضي، وتنبأ بتسجيله نحو 4.2% في العام المالي الجاري.

في المقابل، خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو المتوقع في العام المالي 2029/ 2030 بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاته الصادرة أكتوبر الماضي.

وصنف صندوق النقد مصر ضمن قائمة البلدان والاقتصادات متوسطة الدخل و الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وكان الصندوق قد خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري إلى 4.2% مقابل 4.4% في العام المالي الماضي نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

