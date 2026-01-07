نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة ترامب تواجه خطر رد أكثر من 133 مليار دولارا من الرسوم الجمركية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 7 يناير 2026 06:13 مساءً - سي ان بي سي _ تواجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتمال الاضطرار إلى ردّ أكثر من 133.5 مليار دولاراً من الرسوم الجمركية إلى المستوردين، في حال قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم التي فرضها بموجب «قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية»، بحسب ما أفادت به هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

المبلغ يمثل إجمالي الرسوم المقدَّرة حتى 14 ديسمبر 2025

ويمثل هذا المبلغ إجمالي الرسوم المقدَّرة حتى 14 ديسمبر، وهو تاريخ أحدث تحديث إحصائي أصدرته الهيئة بشأن الواردات، منذ أن بدأ الرئيس الجمهوري فرض هذه الرسوم في فبراير من العام الماضي، استناداً إلى قانون العقوبات الاقتصادية الصادر عام 1977، والذي يُفترض استخدامه حصراً في حالات الطوارئ الوطنية.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة، التي استمعت في نوفمبر إلى مرافعات بشأن قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية، أحكامها في قضايا يوم الجمعة، من دون أن تكشف عن القضايا التي ستشملها هذه الأحكام.

أسواق المراهنات الإلكترونية تمنح ترامب فرصة تصل إلى 30% للفوز بالقضية

وتمنح أسواق المراهنات الإلكترونية «كالشي» و«بوليماركت» ترامب فرصة تبلغ 30% و23% على التوالي للفوز بالقضية، مقارنةً بنحو 40% على كلتا المنصتين قبل جلسات المرافعة، حين أبدى القضاة تشككاً إزاء هذه الرسوم.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستأمر بردّ الرسوم في حال اعتبرتها غير قانونية، أم ستترك هذه المسألة للمحاكم الأدنى درجة أو للحكومة الفيدرالية لمعالجتها.

وكان ترامب قد ادعى، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الإثنين، أن الولايات المتحدة جمعت، أو ستجمع قريباً، 600 مليار دولاراً من الرسوم الجمركية. غير أن صافي إيرادات الرسوم الجمركية بلغ مستوى قياسياً قدره 195 مليار دولاراً في السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر، فيما تراوحت الإيرادات الشهرية منذ ذلك الحين عند مستويات في حدود أوائل الثلاثين مليار دولاراً، وفق بيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

