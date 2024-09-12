انت الأن تتابع خبر هتدمر بطارية موبايلك.. احذر: 6 أخطاء توقف عنها فورا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواجه العديد من مستخدمي الهواتف الذكية الكثير من الصعوبات، من أجل الحفاظ على عمر بطارية الهاتف وذلك لفترة طويلة، بسبب حدوث خطأ أثناء استخدامها، وفي السطور التالية سنعرض لكم أهم الحيل والنصائح لإطالة عمر بطارية هاتفك المحمول،

نصائح لإطالة عمر بطارية هاتفك المحمول

تجنب أسلوب الشحن الكامل

يجب ألا تترك هاتفك المحمولي ستنفذ كل طاقته تمامًا، حيث أن بعض البطاريات، مثل بطاريات إيه إيه،القابلة لإعادة الشحن، المصنوعة من مادة النيكل والكادميوم، التي نراها في معظم المحلات، يمكن أن تتسبب في انخفاض الشحن إلى الحد الأدنى، مما قد يؤدي إلى تدميرها، أما عن بعض البطاريات المعتمدة على الليثيوم، يمكن أن يؤدي النقص الطفيف في الشحن والشحن المتكرر إلى إطالة عمر البطارية.

غلِق خاصية الاهتزاز في هاتفك

عليك فقط استخدام نغمة الرنين والتوقف عن استخدام خاصية الاهتزاز حتى لا تستهلك طاقة إضافية من بطارية الهاتف، كما يجب عليك أيضًا إبقاء مستوى صوت نغمة الرنين منخفضًا قدر الإمكان.

أغلِق الضوء الخلفي

تستهلك الأضواء طاقة البطارية، ولإطالة عمر البطارية، يجب عليك استخدام الهاتف بدونه، ومع ذلك، إذا كان يجب عليك استخدام الإضاءة الخلفية، فإن العديد من الهواتف تسمح لك بتحديد الوقت الذي سيبقى فيه الضوء مضاءً، عادة ما يكون الوقت ثانية أو ثانيتين ويجب تشغيله عندما يكون هناك ضوء أقل.

الضوء الكاشف

لا تستخدم الكاميرا أو تتصل بالإنترنت، لأن التصوير بالفلاش يمكن أن يستنزف البطارية بسرعة.

مدد قصيرة للمكالمات

إذا كنت ترغب في إطالة عمر البطارية، فيجب عليك إجراء مكالمات قصيرة وتحديد وقت للمكالمة.

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