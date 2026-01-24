محافظ سوهاج يبعث رسالة تهنئة لرئيس الوزراء بمناسبة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:29 مساءً - قدم اللواء "عبد الفتاح سراج" محافظ سوهاج، التهنئة إلى الدكتور "مصطفى مدبولي" رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، معرب عن تقديره للدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وذكر بيان صادر عن محافظة سوهاج اليوم السبت، أن المحافظ أرسل برقية تهنئة بهذه المناسبة، أكد خلالها أنه يتقدم بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أبناء محافظة سوهاج بخالص التهاني القلبية وأطيب الأمنيات لرئيس مجلس الوزراء، بمناسبة عيد الشرطة، متمني أن يعيده الله على مصر وشعبها بالخير والبركات.

وأشار المحافظ في رسالته إلى تمنياته بأن يحقق الله آمال الشعب المصري في التقدم والرقي والازدهار، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار، في ظل القيادة الوطنية الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مختتم تهنئته بالدعاء لرئيس الوزراء بموفور الصحة ودوام التوفيق.