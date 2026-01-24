تشكيل مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون اليوم في الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 يناير 2026 03:29 مساءً - أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة وولفرهامبتون، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويستضيف مانشستر سيتي نظيره وولفرهامبتون، مساء السبت، على أرضية ملعب “الاتحاد”، في مباراة يسعى من خلالها الفريق السماوي للعودة إلى طريق الانتصارات، بعد التعثر في الجولة الماضية بالخسارة أمام مانشستر يونايتد بهدفين دون رد.

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء تحت ضغط كبير من جماهيره، في ظل رغبته في استعادة التوازن ومواصلة المنافسة على لقب البريميرليج، خاصة مع احتلاله مركزًا متقدمًا في جدول الترتيب، وحاجته الماسة لحصد النقاط الثلاث من أجل تقليص الفارق مع فرق الصدارة.

وعلى الجانب الآخر، يأمل فريق وولفرهامبتون في الخروج بنتيجة إيجابية من ملعب الاتحاد، رغم صعوبة المواجهة، وذلك في إطار سعيه لتحسين وضعه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهروب من المراكز المتأخرة.

وعاد النجم المصري عمر مرموش لمانشستر بعد خوضه منافسات أمم إفريقيا مع منتخب مصر، ورغم ذلك لم يشارك في المباراة الماضية، رغم مستواه في الفترة الماضية، الأمر الذي اثار غضب جماهير السيتيزن مطالبين جوارديولا بإشراكه.

تشكيل مانشستر سيتي ضد ولفرهامبتون

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: ريكو لويس، عبدالقادر خوسانوف، ماكس ألين، آكي.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فودين.

خط الهجوم: سيمينيو، دوكو، إرلينج هالاند.

هل سيشارك مرموش ضد وولفرهامبتون؟

ومن المتوقع ان يجلس عمر مرموش علي مقاعد البدلاء اليوم، ومن المتوقع أن يحل بديلاً في الدقيقة 72 في مباراة اليوم.