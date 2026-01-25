رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة القادسية والنجمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 07:22 مساءً - يستقبل ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة مواجهة تحمل نقيضين كرويين تمامًا مساء اليوم الأحد حيث يحل نادي القادسية المنتشي بانتصاراته المتتالية ضيفًا على النجمة الجريح ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي.

تأتي مباراة القادسية والنجمة في وقت يسابق فيه أصحاب الأرض الزمن لإيقاف نزيف النقاط والهروب من ذيل الترتيب الذي بات يهدد بقاءهم بين الكبار، بينما ينظر القادسية للقاء كفرصة ذهبية لتعزيز مكانه في المربع الذهبي وتكرار تفوقه الكاسح الذي سجله في لقاء الذهاب.

ويدخل بنو قادس اللقاء وهم في المركز الرابع برصيد 36 نقطة مدفوعين بسلسلة من النتائج الإيجابية التي جعلت الفريق أحد أقوى المنافسين في المسابقة هذا العام.

بينما يقبع النجمة في المركز الثامن عشر بـ 4 نقاط فقط وهو رقم يعكس حجم المعاناة التي يعيشها الفريق القصيمي الذي لم يتذوق طعم الانتصار حتى الآن.

وعلى الرغم من الفوارق الفنية الشاسعة إلا أن النجمة يعول كثيرًا على صلابة حارسه براجا والانضباط التكتيكي لخطف تعادل ثمين أو تحقيق مفاجأة تاريخية أمام ضيفه الثقيل الذي سجل 38 هدفًا هذا الموسم كواحد من أقوى الخطوط الهجومية.

ولا تغيب نتيجة الدور الأول عن مخيلة لاعبي الفريقين حيث نجح القادسية في حسم الأمور حينها بثلاثية مريحة وهو ما يجعل النجمة اليوم أمام تحدٍ مزدوج؛ يتمثل الأول في غلق الثغرات الدفاعية التي تسببت في استقبال 33 هدفًا حتى الآن، والثاني في محاولة استغلال الدعم الجماهيري ببريدة للفوز.

موعد مباراة القادسية والنجمة

سيتمكن عشاق الدوري السعودي من متابعة هذا الصدام في تمام الساعة الخامسة والثلث مساءً (06:20 م) بتوقيت مكة المكرمة، وهو ما يوافق الخامسة والثلث بتوقيت القاهرة والسادسة والثلث بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة القادسية والنجمة

خصصت شبكة ثمانية (Thmanyah) تغطية حصرية للحدث عبر قناة ثمانية 2 بجودة عالية HD مع توفير البث المباشر عبر تطبيقها الرقمي لضمان وصول الخدمة للجميع، وسيكون المعلق خالد المديفر حاضرًا لوصف أحداث المباراة ونقل نبض المدرجات للجماهير.