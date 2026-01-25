رابط الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وريال...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 يناير 2026 07:22 مساءً - ينتظر عشاق الكرة الإسبانية مساء اليوم الأحد مواجهة كروية مرتقبة تجمع بين العملاق الكتالوني وفريق ريال أوفييدو ضمن منافسات الأسبوع الحادي والعشرين من الليجا، حيث يستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو هذا اللقاء الذي يحمل أهمية قصوى لرفاق هانز فليك في مسيرتهم نحو اللقب المحلي خاصة بعد التقلبات الأخيرة في جدول الترتيب التي أشعلت الصراع بين قطبي الكرة الإسبانية.

يدخل نادي برشلونة هذا اللقاء وهو يضع نُصب عينيه اقتناص النقاط الثلاث لا بديل عن ذلك لتعويض تعثره المفاجئ في الجولة الماضية حينما سقط أمام ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف واحد.

ورغم أن الفريق استعاد توازنه سريعًا بفوز عريض في دوري أبطال أوروبا على حساب سلافيا براغ برباعية إلا أن الجماهير تنتظر عودة القوة الضاربة في الدوري المحلي لضمان البقاء في دائرة المنافسة الشرسة على الصدارة.

كما تكتسب المباراة طابعًا مصيريًا لبرشلونة بعدما نجح غريمه التقليدي ريال مدريد في القفز إلى المركز الأول مؤقتًا عقب فوزه الثمين على فياريال بثنائية نظيفة ليصل رصيد الملكي إلى 51 نقطة.

وهو ما يجعل البارسا صاحب المركز الثاني برصيد 49 نقطة مطالبًا بالفوز اليوم للعودة إلى مكانه الطبيعي في قمة الترتيب، بينما يبدو الموقف معقدًا للضيف ريال أوفييدو الذي يتذيل الجدول برصيد 13 نقطة فقط.

كيف تشاهد مباراة برشلونة وريال أوفييدو؟

تذاع مباراة برشلونة وريال أوفييدو حصريًا عبر شاشة بي إن سبورتس HD 2 الناقل الرسمي للبطولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة برشلونة وريال أوفييدو

قد أسندت القناة مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء للمعلق التونسي الشهير عصام الشوالي الذي سيضفي صوته حماسًا إضافيًا على مجريات المباراة التي يترقبها الملايين حول العالم.

موعد مباراة برشلونة وريال أوفييدو

تنطلق صافرة بداية المواجهة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.