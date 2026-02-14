اطّلع على نتيجة الزمالك ضد كايزر تشيفز في كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 10:22 مساءً - حقق الزمالك فوزًا مهمًا على حساب كايزر تشيفز بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تفوقًا أبيض في معظم فتراتها ضمن منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية.

نتيجة مباراة ضد الزمالك ضد كايزر تشيفز

قدم الزمالك مباراة قوية ونجح في تحقيق فوز مستحق بنتيجة 2-1 على كايزر تشيفز، في لقاء شهد تفوقًا واضحًا للأبيض من حيث السيطرة والفرص، خاصة في الشوط الثاني الذي حسم فيه النتيجة.

ملخص مباراة ضد الزمالك ضد كايزر تشيفز

بدأت المباراة بإيقاع متوسط مع محاولات حذرة من الطرفين، لكن الزمالك كان الأخطر تدريجيًا، حيث أهدر أحمد شريف فرصة مبكرة، ثم تصدى الحارس لمحاولة عدي الدباغ، قبل أن يواصل الفريق الضغط عبر تسديدات وتحركات هجومية أربكت دفاع الضيوف.

ورغم تعدد الفرص البيضاء، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعدما افتقدت الهجمات للمسة الأخيرة.

مع انطلاق الشوط الثاني، أجرى الزمالك تغييرات منحت الفريق دفعة هجومية، ونجح بيزيرا في تسجيل هدف التقدم بعد تحرك فردي مميز.

واصل أصحاب الأرض الضغط، حتى أضاف عبد الله السعيد الهدف الثاني بعد هجمة منظمة، ليبدو اللقاء في طريقه للحسم.

لكن كايزر تشيفز أعاد الإثارة سريعًا بتقليص الفارق عبر ضربة رأس، ما أشعل الدقائق الأخيرة.

حاول الفريق الجنوب إفريقي إدراك التعادل مستغلًا بعض المساحات، إلا أن دفاع الزمالك تعامل بثبات مع الكرات العرضية والمحاولات المتأخرة، بينما كاد محمد شحاتة يضيف هدفًا ثالثًا بتسديدة مرت فوق العارضة. وفي الدقائق الختامية أجرى الجهاز الفني تبديلات لتأمين النتيجة، لينجح الزمالك في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، محققًا انتصارًا مهمًا يؤكد تفوقه الفني ويعزز ثقته في مشواره بالبطولة.