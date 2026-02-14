أروى جودة في حفل زفافها.. هل زواج جديد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 14 فبراير 2026 10:22 مساءً - احتفلت الفنانة أروى جودة بزفافها الثاني على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست في حفل جمع بين الأجواء الرومانسية والبهجة بحضور عدد محدود من الأهل والأصدقاء المقربين. وحرصت أروى على مشاركة لحظات خاصة من الحفل مع جمهورها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ما أثار تفاعل كبيرًا بين متابعيها.

تفاصيل فيديو زفاف أروى جودة الجديد

نشرت أروى مقطع فيديو قصير أظهرتها وهي ترقص مع زوجها في مشهد عفوي ومليء بالمشاعر ما جذب إعجاب المتابعين بشكل واسع، وأرفقت الفيديو بتعليق رومانسي قالت فيه:

«عاوزة أرقص معك للأبد»

لتنهال عليها التعليقات المهنئة ومتمنية لها حياة زوجية مستقرة وسعيدة.

هجوم على فيديو أروى جودة وزوجها

بينما عبر كثير من الجمهور عن سعادتهم بهذه اللحظات أبدى بعض المتابعين رأي مثيرًا للجدل حول نشر تفاصيل الحياة الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي معتبرين أن الخصوصية قد تمنح الرومانسية قيمتها الحقيقية بعيدًا عن الأضواء وهو ما أثار نقاش متباين بين المؤيدين والمعارضين لمشاركة حياتهم الخاصة مع الجمهور.