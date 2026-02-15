القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد ويجان في كأس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 01:22 مساءً - تتجه أنظار عشاق الكرة الإنجليزية إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع بين أرسنال وويجان أتلتيك، ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2025/2026، في لقاء يُقام على أرضية ملعب الإمارات معقل الفريق اللندني، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المتأهل إلى الدور التالي.

آرسنال في مواجهة طموح ويجان

يدخل أرسنال المباراة بطموحات واضحة لمواصلة مشواره في البطولة الأعرق بتاريخ كرة القدم الإنجليزية، حيث يسعى الفريق اللندني لتحقيق الفوز وعدم التفريط في فرصة المنافسة على لقب محلي هذا الموسم، خاصة أن مباريات الكأس لا تحتمل الأخطاء وتُحسم غالبًا بالتفاصيل الصغيرة.

في المقابل، يأمل ويجان أتلتيك في تحقيق مفاجأة مدوية خارج ملعبه، مستندًا إلى طموح لاعبيه ورغبتهم في إقصاء أحد كبار إنجلترا وخطف بطاقة التأهل إلى دور الـ16، في سيناريو لطالما شهدته بطولة الكأس التي تُعرف تاريخيًا بمفاجآتها.

موعد مباراة أرسنال ضد ويجان

6:30 مساءً بتوقيت القاهرة

7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد ويجان

تنقل المباراة بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة beIN SPORTS، المالكة لحقوق بث البطولة، حيث خصصت قناة beIN Sports 1 HD لإذاعة اللقاء مباشرة.

كما يمكنكم مشاهدتها مجانًا من خلال تطبيق تود، وبي إن كونكت للمشتركين.

معلق مباراة أرسنال وويجان

أسندت الشبكة مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة إلى المعلق الرياضي أحمد البلوشي، الذي سيتولى الوصف التفصيلي لأحداث المواجهة لحظة بلحظة.