وزارة الموارد البشرية تحدد 5 حالات لإيقاف معاش...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 02:15 مساءً - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الحالات التي تستدعي وقف صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في إطار جهودها لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

الحالات التي تستوجب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

بحسب المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي يوقف المعاش في الحالات التالية:

عدم التزام المستفيد القابل للتأهيل بخطة تأهيله.

تقديم بيانات غير صحيحة عن المستقل أو الأسرة.

عدم استيفاء أحد شروط الاستحقاق المقررة.

التأخر في تحديث البيانات الشخصية المطلوبة من الوزارة لمدة تزيد عن 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ.

عدم بحث المستفيد القادر على العمل عن وظيفة أو عدم التقدم لمنصات التوظيف المعتمدة، أو رفض عروض العمل والتدريب المناسبة وفق اللوائح.

خطوات تقديم طلب الحصول على معاش الضمان الاجتماعي وصرفه

يمكن للمستفيدين التقديم إلكترونيًا عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث تمر الطلبات بعدة مراحل:

إدخال البيانات الأساسية لجميع أفراد الأسرة وربطها بالعنوان الوطني.

التحقق من الأهلية إلكترونيًا مع إعلان النتائج يوم 27 من كل شهر ميلادي.

صرف المعاش للمؤهلين في اليوم الأول من كل شهر ميلادي.

كما تشترط الوزارة توثيق مقر السكن عبر أحد المستندات الرسمية مثل عقد إيجار إلكتروني موثق، صك ملكية أو مشهد سكن صادر عن جهة حكومية معتمدة.

آلية الاعتراض والشكاوى على عدم أهلية معاش الضمان الاجتماعي

خصصت الوزارة آلية منظمة لتقديم الاعتراض على نتائج الأهلية خلال 30 يومًا من إعلانها مع إرفاق المستندات الداعمة للطلب عبر:

البوابة الإلكترونية للوزارة.

اختيار خدمة الاعتراض وتحديد سبب الإيقاف.

متابعة حالة الطلب لاحقًا من قسم طلباتي.

كما تفرق الوزارة بين الاعتراض على نتيجة الأهلية والشكوى المالية المتعلقة بمشكلات الصرف مثل نقص المبلغ أو تأخره والتي يمكن تقديمها عبر المنصة، زيارة الفروع، أو الاتصال بالرقم الموحد (19911).