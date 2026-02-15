اطّلع على مجانًا.. القنوات الناقلة لمباراة مانيما يونيون ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 15 فبراير 2026 02:15 مساءً - تعرف على كيفية مشاهدة مباراة مانيما يونيون الكونغولي ونيروبي، في قمة نارية تجمع الفريقين اليوم الأحد 15 فبراير 2026، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

تتجه الأنظار اليوم الأحد نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين مانيما يونيون ونيروبي يونايتد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء يحمل طابع الحسم لأحد طرفيه.

ترتيب مانيما يونيون الكونغولي ونيروبي في كأس الكونفدرالية قبل مواجهة اليوم

على مستوى ترتيب المجموعة الثانية، يدخل مانيما يونيون اللقاء في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، واضعًا الفوز هدفًا أساسيًا لضمان بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي، خصوصًا في ظل تساويه في الرصيد مع عزام صاحب المركز الثالث.

وفي المقابل، فقد نيروبي يونايتد فرصه في المنافسة بعد تذيله الترتيب بلا نقاط إثر خمس هزائم متتالية.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بانتصار مانيما يونيون بهدف دون رد، ما يمنحه أفضلية معنوية قبل لقاء الحسم المرتقب.

موعد مباراة مانيما يونيون ضد نيروبي والقنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر شاشة beIN Sports XTRA 4 بصوت المعلق أحمد عبده، وتنطلق صافرة البداية في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد، الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة.