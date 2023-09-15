نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا قدم الأهلي أمام أندية الجزائر قبل موقعة الليلة في السوبر الإفريقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة والنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر 2023، صوب ستاد مدينة الملك فهد الدولي لمتابعة مباراة السوبر الإفريقي بين المارد الأحمر واتحاد العاصمة الجزائري.

ويسعى النادي الأهلي تحت القيادة الفنية للسويسري مارسيل كولر، إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق البطولات، وحصد لقب السوبر الإفريقي لموسم 2023 أمام اتحاد العاصمة الجزائري المتوج ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

ونرصد لقرائنا الكرام تفاصيل مواجهات الأهلي أمام الأندية الجزائرية في السطور التالية:

خاض الأهلي 23 مباراة أمام الأندية الجزائرية، حيث لعب أمام المولودية 6 مباريات انتصر خلالها في مباراتين وتعادل في واحدة أخرى ومني بالخسارة في 3 مناسبات، بينما لعب أمام شبيبة الساورة، اتحاد العاصمة، المولودية، وفاق سطيف، شبيبة القبائل، وشباب بلوزداد، بواقع مباراة واحدة.

ولعب العملاق القاهري أمام اتحاد العاصمة مباراتين، أولمهما في الدور الـ16 من دوري أبطال إفريقيا 2005، واستطاع تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدف ودون رد، بينما انتهت مباراة الإياب في القاهرة بهدفين لكل فريق.

واجه الأهلي فريق شباب بلوزداد في مواجهتين ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2001، وانتهت مباراتي الذهب والإياب بفوز الأهلي بهدف دون رد، فيما واجه شبيبة الساورة في دوري الأبطال 2019، وحقق العملاق القاهري الفوز في الذهاب بثلاثية دون رد وانتهت مباراة الإياب بالتعادل.

والتقى الأهلي نظيره شبيبة القبائل 4 مناسبات، استطاع خلالها في الفوز بمباراة واحدة والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة حيدة، في حين واجه وفاق سطيف في 7 مباريات، فاز خلالها في مباراتين وتعادل في اثنتين أخرتين، وتعادلا مباراة وحيدة.

مُني الأهلي بهزيمة صعبة أمام وفاق سطيف الجزائري في مباراة السوبر الإفريقي عام 2015، بركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي.

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي الليلة

وتنطلق مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، العاشرة في الإمارات، وتذاع عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مالكة حقوق البث الحصري للمباريات الإفريقية.