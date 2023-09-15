نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الرياض في دوري روشن السعودي.. موقف نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني خورخي خيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الرياض ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين.

تشكيل الهلال الرسمي لمواجهة الرياض

وشهد تشكيل الهلال عدم تواجد النجم نيمار دا سيلفا حيث يقود الهجوم ميتروفيتش وسالم الدوسري ومالكوم ومشائيل وغيرهم من النجوم وجاء تشكيل الهلال الرسمي على النحو التالى:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - كاليدو كوليبالي - علي البليهي - ياسر الشهراني.

ثنائي ارتكاز: نيفيز - سافيتش.

ثلاثي وسط هجومي: سالم الدوسري - ميشائيل - مالكوم دي أوليفيرا.

خط الهجوم: ميتروفيتش.

وتنقل فعاليات مباراة الهلال والرياض عبر قناة SSC HD1 الناقل الوحيد لمباريات دوري روشن السعودي ويتولى التعليق عليها مدحت شلبي.