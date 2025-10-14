يورونيوز تبرز مشاركة قادة العالم فى قمة السلام بشرم الشيخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 14 أكتوبر 2025 02:28 مساءً - سلطت شبكة يورونيوز الأوروبية الضوء على حضور قادة العالم لقمة السلام فى شرم الشيخ لمناقشة الخطوات التالية لتحقيق السلام فى غزة.

وركزت الشبكة فى تقريرها على الشكر الذى وجهه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لقادة مصر وتركيا وقطر لجهودهم البارزة فى التوسط لوقف إطلاق النار.

وقد أشاد ترامب بقادة العالم الحاضرين في شرم الشيخ، قائلا: "ربما يكون هذا أعظم تجمع للدول من حيث الثروة والقوة على الإطلاق، ويشرفني أن أكون جزءا منه".

وبحسب يورونيوز وقع قادة مصر وتركيا وقطر وثيقة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، قبل أن يُستكمل الاجتماع دون حضور إعلامي.

وأشارت إلى أن القتال في القطاع بين إسرائيل وحماس انتهى في 10 أكتوبر الجاري بعد ما يزيد قليلا عن عامين، وبلغت المرحلة الأولى من اتفاق ترامب المكون من 20 نقطة ذروتها صباح الاثنين عندما أطلقت حماس سراح جميع الرهائن الإسرائيليين العشرين الأحياء مقابل ما يقرب من ألفي أسير فلسطيني كانوا محتجزين في السجون الإسرائيلية .

وفي ختام تقريرها، قالت الشبكة الأوروبية إن الخطوات الأولى اتُخذت خلال قمة شرم الشيخ، لكن الطريق إلى سلام دائم لا يزال طويلا.