نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلة الستة.. تعرف على تقييم نيمار في الظهور الأول مع الهلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم منتخب البرازيل، للمرة الأولى مع فريقه الجديد الهلال السعودي، وذلك خلال مباراة اليوم الجمعة 15 سبتمبر، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

تقييم عالي لنيمار عقب سداسية الهلال ضد الرياض

ودخل نيمار في المباراة مع فريق الهلال في الدقيقة 64 كبديلا لميشيل ديلجادو، في لقاء فريقه ضد نظيره الرياض التي انتهت بفوزه بسداسية مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

وصنع النجم البرازيلي الهدف الرابع لفريق الهلال ضد الرياض في مباراة اليوم، الذي سجله مالكوم في الدقيقة 83.

كما حصل نيمار دا سيلفا على تقييم 7.7 في مباراة فريق الهلال ضد الرياض، اليوم ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي الممتاز.

غياب نيمار في البداية وترتيب الهلال

يذكر أن نيمار لم يلعب مع فريق الهلال فور انضمامه إلى صفوفه، وذلك بسبب معاناته من إصابة احتاجت لفترة تأهيل وشارك بعد ذلك مع منتخب البرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد فريق الهلال إلى 16 نقطة ليظل في صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي الممتاز، بينما يقف رصيد الرياض عند 4 نقاط في المركز السادس عشر.