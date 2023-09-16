بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد ميهوب

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الحارس أحمد ميهوب قادما من صفوف نادي غزل المحلة، في آخر الصفقات الصيفية.

بيراميدز يضم ميهوب

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة التنفيذية لنادي بيراميدز، دعم فريق الكرة الأول بمجموعة من العناصر المهمة استعدادا للموسم الجديد.

ونجحت إدارة التعاقدات بنادي بيراميدز بقيادة الكابتن عمرو بسيوني، في إنهاء الأمور الخاصة بضم أحمد ميهوب لدعم مركز حراسة المرمى في ظل مشاركات عديدة تنتظر الفريق في الموسم الجديد.

ويعتبر موهوب من العناصر المميزة والتي لفتت الأنظار في الموسم الماضي، حيث يبلغ الحارس 27 عاما بدأ مشواره في نادي سمسطا قبل أن ينضم لوادي دجلة ثم لافيينا، وغزل المحلة، قبل أن يتمم انتقاله لنادي بيراميدز في الانتقالات الصيفية.