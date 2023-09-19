انت الان تتابع خبر مدرب الهلال السعودي يوجه صفعة قويه للحارس المغربي ياسين بونو وهذا ما وقع بالتفاصيل الصادمة والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعدما أشاد المدير الفني لنادي الهلال السعودي البرتغالي جورجي جيسوس، بحارسه الجديد الدولي المغربي ياسين بونو، الذي جاء قادماً من فريق إشبيلية الإسباني خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال جيسوس في تصريح له بعد الفوز أمام الرائد أمس الخميس: "بونو حارس كبير، وهو من أفضل الحراس في العالم، وقدومه سيمنحنا إضافة كبيرة".

وأضاف: "بونو كما قلت حارس كبير ومميز للغاية، لكن لدينا أيضاً حارسين مميزين هما المعيوف والعويس، وهما أيضاً من أهم لاعبينا". وأكدت العديد من التقارير الصحفية السعودية، أن مدرب الهلال البرتغالي جورجي جيسوس، لا ينوي الاعتماد على حامي عرين الأسود الأطلس ياسين بونو في دوري أبطال آسيا، حيث من المقرر أن يعتمد على الحارس السعودي المعيوف، فيما سيعتمد حارس نادي إشبيلية الإسباني على بونو في دوري روشن السعودي للمحترفين.