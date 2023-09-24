مشجع أهلاوي يصدم الجميع ويقذف بزجاجة صوب تاليسكا أصابته في الرأس ... وما حصل له بعد ذلك صعق العالم !

انت الان تتابع خبرمشجع أهلاوي يصدم الجميع ويقذف بزجاجة صوب تاليسكا أصابته في الرأس ... وما حصل له بعد ذلك صعق العالم !والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - ظهر جماهير النادي الأهلي وهم يلقون زجاجات المياه على لاعب النصر البرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث وقف أمامهم واستمروا في إلقاء زجاجات المياه، حيث أصابته واحدة ووقع بعدها على الأرض.

يذكر أن تاليسكا أحرز هدفين في مباراة فريقه ضد فريق الأهلي، والتي أقيمت أمس على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن للمحترفين، والتي انتهت بنتيجة 4/3 لصالح النصر.