نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. برشلونة يقاطع نادي إشبيلية بسبب قضية نيجريرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر نادي برشلونة الإسباني، بيانا رسميا يؤكد فيه قطع كافة العلاقات مع مؤسسة إشبيلية، على أثر الاتهامات الغير مبررة بـ "قضية نيجريرا" خلال الساعات الماضية.

برشلونة يقاطع نادي إشبيلية

بيان برشلونة الرسمي:

يريد نادي برشلونة أن يُظهر علنًا رفضه للهجوم غير المبرر وغير المناسب من قبل نادي إشبيلية، وهو النادي الذي رفض اليوم الجلوس على طاولة الغداء المؤسسي بين المديرين قبل مباراة الليلة بين الفريقين في ملعب Estadi Olímpic Lluís Companys، حيث كما رفض النواب حضور التكريم.

وإلى جانب هذا الازدراء، أرسل النادي الأندلسي بيانا للجمهور أبدى فيه "سخطه ورفضه للممارسات التي قام بها القادة السابقون لنادي برشلونة المتهمين بـ "قضية نيجريرا"، وأعلن غيابهم عن الحضور بمنصة الشرف في المباراة".

برشلونة يدرك أن هذا هجوم على المؤسسة الكتالونية وإهانة غير مقبولة.

لا يمكن أن تكون ما يسمى بـ "قضية نيجريرا" بمثابة ذريعة لمثل هذه الإجراءات نظرًا لأن الإجراء القضائي في مرحلة تحقيق سابقة لأوانها للغاية ومن الواضح أن موقف نادي إشبيلية يحكم مسبقًا دون الحصول على الحقائق

فإن القرار القضائي الذي تم الإخطار به أمس لا يعدل بأي شكل من الأشكال الوضع الفعلي والقانوني لنادي برشلونة في هذه الإجراءات؛ إنه أمر مثير للنقاش من الناحية القانونية؛ ولا يصبح نشاطًا إثباتيًا موثقًا وسيتم مراجعته حسب الأصول من قبل النادي.

علاوة على ذلك، فإن رئيس نادي برشلونة، خوان لابورتا، قد تدخل بالفعل منذ أشهر في اجتماع استثنائي لرابطة الدوري الإسباني، ودعا صراحة إلى هذه القضية، حيث قدم كل أنواع التفسيرات والإيضاحات حول هذا الأمر.

كما أن الإجراء الذي اتخذه نادي إشبيلية لكرة القدم غير متناسب تمامًا نظرًا لأنه، من ناحية، يذكر افتراض البراءة ومن ناحية أخرى ينكر ممارسة نادي برشلونة لكرة القدم في الإجراءات القضائية التي تتم معالجتها حاليًا.

ونظرًا لهذا الموقف غير المقبول وغير المبرر لنادي إشبيلية، يعتبر نادي برشلونة جميع العلاقات مع مؤسسة إشبيلية مقطوعة، ما دام أنها لم تصحح موقفها الحالي.