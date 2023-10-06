حسين لبيب: ستلتزم بقيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة في الانتخابات القادمة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حسين لبيب المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة نادي الزمالك، إن قائمته ستلتزم بقيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة في الانتخابات القادمة.

تصريحات حسين لبيب عن انتخابات الزمالك

وكتب حسين لبيب حسابه الرسمي على «فيس بوك»: الزمالك أولا.. اتشرف وزملائي اعضاء القائمة الموحدة المرشحة لانتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك ان نتقدم بكل الشكر والامتنان علي جهود كل محبي النادي لكريم دعمهم للقائمة ومن ذلك ما قام به عدد من الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية من المعلنين والعاملين في مجال الإعلان الذين بادروا من تلقاء أنفسهم إلى إهداء القائمة عدد من اللوحات الإعلانية تم تخصيصها لدعم القائمة.

وأضاف حسين لبيب: نؤكد أننا سوف نسعى دائما -بإذن الله- إلى أن نكون أهلا لثقتكم وشرف تمثيلكم وأن نحقق معا آمال وطموحات الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، كما نكرر أننا سوف نتمسك في العملية الانتخابية بما التزمنا به من قيم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة في حب نادي الزمالك حيث لا مجال للتجاوزات ولا الإشاعات التي يحاول بعض الدخلاء بثها واثقا تماما أن المرشحين الشرفاء أبعد ما يكونون عنها. وإن نادي الزمالك قد عاد بيت لنا يسع ويحترم الجميع

عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.