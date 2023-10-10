نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. موديست يثير أول أزماته في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، نجم النادي الأهلي الذي أنضم إلى صفوف القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة شهدت جدلا واسعا.

وفشل موديست في الظهور بمستوى يرضي جماهير وإدارة القلعة الحمراء، رغم ثقة الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، في مساعدة اللاعب بعودة مستواه الفني والبدني من جديد.

- موديست يقلق الأهلي

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" يوجد في الوقت الحالي، قلق كبير داخل القلعة الحمراء، بشأن مستوى الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق، بعد ظهوره بمستوى ضعيف منذ وصوله".

وأشار هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي وضع ثقة وآمال كبيرة غلى موديست، ولكن ما ظهر به اللاعب كان غير متوقع نظرًا لاسمه في الدوري الألماني وأرقامه".

وأختتم أمير هشام: " لا يوجد في الوقت الحالي من جانب إدارة النادي الأهلي أي قرار بشأن اللاعب، وتم تلبية طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني، ولكن المؤشرات غير مطمئنة".