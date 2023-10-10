نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق: يجب المحافظة على هذا اللاعب من الرحيل عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد عادل عبدالرحمن نجم النادي الكرة المصرية السابق، أن محمد عبدالمنعم من العناصر الأساسية ولذلك يتم الاتجاه سريعًا من أجل تمديد عقده.

وأوضح أن الأهلي من الصعب أن يقوم بمنع أي لاعب من التواجد مع منتخب بلاده، مشيرًا إلى أن النادي الأحمر لن يقوم بتحريض أي لاعب دولي على الاعتذار عن التواجد في معسكر دولي، مشيرًا إلى أن بيرسي تاو ليس اللاعب الدولي الوحيد داخل صفوف الفريق، وهناك احترام تام للأجندة الدولية، كما أن النادي دائمًا يتعاقد مع لاعبين دوليين، ويدرك حجم المسئولية تجاه الاتحادات الآخرى، كما أن علي معلول سيتواجد مع تونس، وديانج سينضم لصفوف منتخب مالي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الاتحاد الدولي لكرة القدم قام بتنظيم هذا الأمر، وهناك أجندة دولية معروفة، ومن حق المنتخبات وفقا للوائح الاستعانة بلاعبيها".

وأضاف: "الأندية الكبيرة دائمًا تسعى للاحتفاظ باللاعبين المميزين مبكرًا، ومن الصعب ترك أي نجم في الأهلي دون تجديد عقده، ومحمد عبدالمنعم من العناصر الأساسية ولذلك يتم الاتجاه سريعًا من أجل تمديد عقده، وسبق وحدثت مشكلة عبدالله السعيد وأحمد فتحي وغيرهم، كرة القدم اصبحت صناعة واقتصاد، ويجب المحافظة على العناصر المميزة".

وختم: "أي نادٍ يريد المحافظة على لاعبيه المميزين لأطول فترة، من أجل الاستفادة منه مستقبلا حال تلقى عرضا احترافيا من الخارج، وهناك قوانين كثيرة تحمي اللاعبين والأندية، ولا يجب ترك اي لاعب حتى آخر لحظة حتى يرحل مجانًا، ولذلك قرار تمديد عقد محمد عبدالمنعم أفضل قرار للنادي الأهلي حاليا".