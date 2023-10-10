نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "طلبك مرفوض".. منتخب تونس يصدم الأهلي بشأن على معلول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة النادي الأهلي في الفترة الحالية، الحفاظ على العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في المواجهة القادمة أمام نظيره سيمبا التنزاني، بأولى مباريات بطولة دوري السوبر الإفريقي.

وتهدد فترة التوقف الدولي عددا كبيرا من لاعبي الفارس الأحمر، من الانضمام إلى المنتخبات الوطنية، لخوض مباريات ضمن الأجندة الدولية للفيفا.

- موقف معلول من المشاركة أمام سيمبا

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" حدث تواصل بين النادي الأهلي والمسؤولين في المنتخب التونسي، من أجل التنازل عن خدمات علي معلول قبل مواجهة اليابان وديًا، بسبب مباراة سيمبا التنزاني بالدوري الإفريقي".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "جلال القادري مدرب منتخب تونس، رفض الاستغناء عن تواجد اللاعب في المباراة، وبالتالي سيعود معلول على طائرة خاصة بعد مباراة اليابان مباشرةً، إلى القاهرة ثم الذهاب إلى تنزانيا".

وأختتم أمير هشام: " يوجد طريقة ثانية عن طريق عودة اللاعب أن للفريق على تنزانيا مباشرةً عن طريق ترانزيت".