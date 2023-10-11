نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من السعودية.. لاعب الأهلي السابق يتضامن مع القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تضامن محمد شريف لاعب الأهلي السابق، والخليج السعودي حاليًا، مع القضية الفلسطينية، في ظل الأحداث المقامة في الوقت الحالي.



محمد شريف يتضامن مع القضية الفلسطينية

ونشر محمد شريف لاعب الاهلي سابقًا، عبر حسابه على 'الفيسبوك'، صورة له يحمل فيها "علم دولة فلسطين" ليتضامن مع القضية والوقف بجانبهم ومساندتهم على تخطي الأزمات.



رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي



ورحل اللاعب محمد شريف عن جدران النادي الاهلي، وانتقل إلى الخليج السعودي، وأعلن ذلك المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية.



ووافقت إدارة النادي على بيع اللاعب محمد شريف إلى نادي الخليج السعودي، عقب الرجوع إلى مارسيل كولر، ومعرفة احتياجات الفريق الفنية لديه.