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أحمد جودة - القاهرة - "أين أنت يا فخر العرب".. محمد صلاح في مرمي الانتقادات بسبب القضية الفلسطينية

أين محمد صلاح؟، تردد السؤال عن دور محمد صلاح في القضية الفلسطينية ودعمه للأحداث التي تدور في الآونة الحالية، بين فلسطين وإسرائيل من بداية عملية طوفان الأقصى، خلال الأيام القليلة الماضية من المقاومة الفلسطينية.

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وبدأ مستخدمو مواقع التواصل الإجتماعي السوشيال ميديا، الزج بإسم محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي، في دوره بالاحداث القائمة في فلسطين، لعدم دعمه القضية الفلسطينية عبر حساباته الشخصية مثلما فعل عدد كبير من النجوم.

محمد صلاح في مرمي الانتقادات

وطالب رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومستخدمو السوشيال ميديا، من محمد صلاح الوقوف بجانب القضية الفلسطينية ودعمها عبر حسابه الشخصي، وذلك باعتبار أنه من أبرز وأهم الشخصيات العربية والأكثر تأثيرًا في المجتمع العربي لما يطلق عليه من المعظم لقب "فخر العرب"، ولما يمتلكه من شخصية شعبية كبيرة في مصر والوطن العربي وأوروبا بالتحديد بريطانيا.

"أين أنت يا فخر العرب".. محمد صلاح في مرمي الانتقادات بسبب القضية الفلسطينية

فقد شهدت الآوانة الأخيرة منذ اشتعال الأزمة بين فلسطين وإسرائيل، من المقاومة الفلسطينية وكتائب القسام ضد الإحتلال الإسرائيلي بعملية طوفان الأقصى بداية من يوم السبت الماضي 7 أكتوبر حتى الآن، ظهور عدد كبير من نجوم الكرة العالمية والعربية يدعمون القضية الفلسطينية، فيما غاب تمامًا محمد صلاح عن ذلك المشهد.

متابعون محمد صلاح على مواقع التواصل الإجتماعي

وجاءت مطالبة العديد من صلاح بدعم القضية نتيجة أيضًا لامتلاكه عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، فقد يتابعه 62 مليون عبر الانستجرام، ويتابعه 17 مليون عبر الفيسبوك، فيما يتابعه 18.5 عبر موقع إكس "تويتر سابقًا"، وذلك يمكن أن يكون دليل له من أجل دعم القضية الفلسطينية.

لاعبون دعموا القضية الفلسطينية

شهدت الساحة الرياضية خلال الفترة القليلة الماضية، منذ بداية طوفان الأقصى حتى الآن، دعم عدد كبير من نجوم الكرة في جميع الانحاء للقضية الفلسطينية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعي.

ويرصد لكم موقع الفجر الرياضي عبر بوابة الفجر الإلكترونية، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن اللاعبين الداعمين للقضية الفلسطينية من خلال السطور التالية، ضمن الحرص على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها متابعيها.

"أين أنت يا فخر العرب".. محمد صلاح في مرمي الانتقادات بسبب القضية الفلسطينية

نجوم الكرة يدعمون القضية الفلسطينية

بالرغم من فترة التوقف الدولي للمنتخب ووجود الكثير في معسكرات مع منتخباتهم إلا أن القضية الفلسطينية تلقت دعم كبير من اللاعبين، وهم كالتالي:-

بداية من اللاعبين السابقين على رأسهم محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق، ووائل جمعة وأحمد حسن لاعبا منتخب مصر السابقين، وفلافيو نجم منتخب انجولا ولاعب الأهلي السابق، والمعلقين الأشهر حول الوطن العربي خليل البلوشي وحفيظ دراجي، وعصام الشوالي، جميعهم دعم بطريقته القضية الفلسطينية.

"أين أنت يا فخر العرب".. محمد صلاح في مرمي الانتقادات بسبب القضية الفلسطينية

فيما حرص لاعبين حاليين على دعم القضية الفلسطينية، وهم محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب الزمالك، محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الأهلي، محمد عبدالمنعم مدافع الأهلي، حسين الشحات جناح الأهلي، احمد سيد زيزو جناح الزمالك، صلاح محسن وكريم فؤاد وأكرم توفيق وأحمد عبدالقادر لاعبي الأهلي.

نجوم الكرة يدعمون القضية الفلسطينية

بجانب شريف إكرامي وأحمد الشناوي حارسا بيراميدز، وأحمد محسن لاعب الإسماعيلي، ومحمود حمدي الونش لاعب الزمالك، ومروان حمدي لاعب المصري البورسعيدي، واسلام محارب لاعب طلائع الجيش وعبدالله جمعة وأحمد الشيخ، وعمار حمدي وغيرهم الكثير.

بالإضافة إلى دعم نجم منتخب مصر وآرسنال الإنجليزي محمد النني، ولاعب الأهلي السابق محمد شريف نجم الخليج السعودي، وساديو ماني قائد منتخب السنغال ولاعب النصر السعودي، وبيج رامي أو رامي السباعي لاعب كمال اجسام المصري، ورياض محرز نجم أهلي جدة السعودي.