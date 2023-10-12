عاجل.. المحكمة الرياضية تغرم الزمالك 1.9 مليون يورو لصالح خالد بو طيب

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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت المحكمة الرياضية الدولية قرارًا بتغريم نادي الزمالك 1.9 مليون يورو في القضية المرفوعة من المهاجم المغربي خالد بو طيب لاعب الأبيض السابق.

غرامة الزمالك لصالح بو طيب

وتسلم الزمالك بشكل رسمي قرار المحكمة الرياضية الدولية الذي ألزم النادي الأبيض بدفع مليون و900 ألف يورو لصالح بوطيب بعدما كانت الغرامة تصل 2.9 مليون يورو من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويتجه مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك لتقديم استئناف لدى المحكمة الفيدرالية في قضية خالد بو طيب أملا في تخفيض قيمة الغرامة.

وأقام المغربي خالد بوطيب لاعب الزمالك السابق دعوى أمام المحكمة الرياضية الدولية ضد نادي الزمالك للحصول على كامل قيمة عقده، بداعي فسخ النادي التعاقد معه من طرف واحد.

الجدير بالذكر أن نادي الزمالك كان قد تلقى خطابًا من المحكمة الرياضية يوم 28 أغسطس الماضي يفيد بدفع 25 ألف فرانك قبل منتصف سبتمبر الماضي لاعتماد استئناف الزمالك في قضية خالد بو طيب.