أحمد حجازي يدعم القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن اللاعب الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب منتخب مصر واتحاد جدة السعودي، تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية.

لاعب الأهلي السابق يعلن دعمه لفلسطين

حيث قام أحمد حجازي بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، لفتاة تبتسم وتحمل علم فلسطين وسط دمار حدث بسبب الأحداث التي شهدتها غزة في الوقت الراهن.

والجدير بالذكر أن القضية الفلسطينية نالت العديد من الدعم الكروي، حيث تضامن معهم العديد من لاعبي الكرة المصرية مثل (مصطفى محمد والنني ومحمد الشناوي وزيزو وشيكابالا وكهربا وعبد المنعم)، وغيرهم.