سقوط جديد لمانشستر سيتي

سقوط جديد لمانشستر سيتيتعرض مانشستر سيتي للهزيمة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سقط أمام مضيفه برايتون بنتيجة 2-1 يوم الأحد في الجولة الثالثة من "البريميرليغ".

سجل هدفي برايتون كل من جيمس ميلنر (من ركلة جزاء) والألماني برايان غرودا في الدقيقتين (67 و89)، بينما أحرز إيرلنغ هالاند هدف السيتي الوحيد في الدقيقة 34.

وارتفع رصيد برايتون إلى أربع نقاط في المركز العاشر، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند ثلاث نقاط في المركز الثاني عشر.

جاءت المباراة جيدة المستوى تبادل خلالها الفريقان السيطرة على مجريات الأمور، ونجح برايتون في تحويل تأخره بهدف في الشوط الأول إلى فوز ثمين بهدفين سجلهما في الشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى، تغلب وست هام يونايتد على مضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثة أهداف دون رد.

سجل أهداف المباراة كل من جارود بوين والبرازيلي لوكاس باكيتا (من ركلة جزاء) وكالوم ويلسون في الدقائق (84 و88 و90+1).

وارتفع رصيد وست هام يونايتد إلى ثلاث نقاط في المركز الخامس عشر، فيما توقف رصيد نوتنغهام فوريست عند أربع نقاط في المركز التاسع.