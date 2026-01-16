الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الوكالة الفيدرالية الطبية والبيولوجية الروسية، اليوم الخميس، عن تسجيل دواء جديد لعلاج السرطان، يحمل اسم "راكورز 223 أر أيه"، وبدء استخدامه في المؤسسات الطبية الروسية.

روسيا تعلن تسجيل دواء جديد للسرطان والبدء باستخدامه

وقالت الوكالة الفيدرالية الروسية في بيان صحفي: "هذا الدواء الذي صُنع محليًا في روسيا، من العلاجات الإشعاعية المتخصصة في مكافحة أنواع محددة من السرطان، وبشكل خاص سرطان النقائل العظمية، ويعمل عن طريق استهداف البؤر السرطانية في العظام، مما يساهم في تخفيف الألم وإطالة فترة البقاء على قيد الحياة لدى المرضى".