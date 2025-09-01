ليفربول يُسقط أرسنال بـ"صاروخ"!واصل ليفربول حملته الناجحة للدفاع عن لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانفرد بقمة ترتيب المسابقة العريقة بعد فوزه المثير على ضيفه أرسنال يوم الأحد في قمة مباريات الجولة الثالثة.

سجل هدف الفوز الصاروخي لليفربول نجمه المجري الدولي دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 83، ليقود فريق المدرب الهولندي آرني سلوت، لمواصلة انطلاقته المثالية في البطولة.

وارتفع رصيد ليفربول إلى 9 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، فيما توقف رصيد أرسنال الذي تلقى خسارته الأولى في "البريميرليغ" خلال الموسم الحالي عند 6 نقاط في المركز الثالث.

وكان مانشستر سيتي قد مني بخسارته الثانية، في وقت سابق اليوم، وجاءت أمام برايتون 1 ـ 2. وفي مباراة ثالثة حقق وست هام يونايتد انتصاره الأول هذا الموسم من بوابة مضيفه نوتنغهام فوريست 3 - صفر ملحقا به الخسارة الأولى.