برشلونة ينجو من الخسارة أمام فايكانو
أنقذ الحارس جوان غارسيا فريقه برشلونة من الخسارة أمام مضيفه رايو فايكانو في المباراة التي تعادل فيها الفريقان 1-1 يوم الأحد ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وظهر برشلونة بشكل باهت في المباراة التي تصدى الحارس غارسيا، المنتقل من الغريم التقليدي إسبانيول، للكثير من الفرص المحققة لأصحاب الأرض.
وعلى عكس مجريات المباراة حصل لامين يامال على ركلة جزاء في الدقيقة 40 حولها اللاعب ذاته داخل المرمى، وفي الشوط الثاني كان رايو يلعب لوحده تقريباً حتى سجل فران بيريز هدف التعادل في الدقيقة 60.
وحصل برشلونة على نقطته السابعة خلف ريال مدريد المتصدر بنقطتين، فيما رفع رايو رصيده إلى 4 نقاط في المركز العاشر.
وفي مباراة ثانية، واصل أتلتيك بلباو، رابع الموسم الماضي، بدايته المثالية بتحقيقه فوزه الثالث تواليا على ريال بيتيس 2-1.
ويدين بلباو المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، بفوزه إلى مارك بارترا (60) وأيتور باريديس (85) . وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قلص بيتيس الفارق عبر البديل الكونغولي سيدريك باكامبو في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع .
بذلك، لحق بلباو بريال مدريد إلى الصدارة ولكل منهما تسع نقاط كاملة، فيما فشل برشلونة في البقاء على المسافة ذاتها منهما.
وفي مباراة ثالثة، تعادل فياريال، المشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا مع مضيفه سلتا فيغو 1-1.
