أهلي سداب يتوج بطلا لدوري الشباب للهوكي وصلالة وصيفا

توج نادي أهلي سداب بلقب دوري الشباب للهوكي، بعد أن قدم عرضا قويا أنهاه بفوز كبير على نادي صلالة بنتيجة 7-2، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب هوكي عمان بولاية العامرات، ليؤكد جدارته باللقب، ليحل نادي صلالة بالمركز الثاني، وجاء نادي مصيرة في المركز الثالث، وعلى مستوى الجوائز الفردية، خطف اللاعب هزاع البلوشي من نادي صلالة جائزة هداف الدوري، بينما تألق الحارس قيس الوهيبي من نادي أهلي سداب لينال جائزة أفضل حارس مرمى، فيما ذهبت جائزة أفضل لاعب في الدوري إلى اللاعب محمد العلوي من نادي أهلي سداب، وأقيم حفل ختام الدوري برعاية محمد المشرفي رئيس مجلس إدارة نادي قريات، وحضور الدكتور مروان آل جمعة رئيس الاتحاد العماني للهوكي وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وانطلقت المباراة النهائية بإيقاع متوازن، حيث بدا الحذر واضحًا من الجانبين، وحاول نادي أهلي سداب فرض أسلوبه بالاستحواذ على وسط الملعب وبناء الهجمات المنظمة، بينما اعتمد صلالة على الكرات الطويلة والمرتدات السريعة التي قادها الثنائي هزاع البلوشي وراشد محمد، ورغم بعض المحاولات على المرميين، فإن الصلابة الدفاعية وتألق الحارسين منعا اهتزاز الشباك، لينتهي الربع الأول بنتيجة 0-0.

بدأ أهلي سداب الربع الثاني بشكل هجومي ضاغط، ومع الدقيقة 22 حصل على ركنية جزائية نفذها سعد الفزاري ليسجل الهدف الأول مانحا فريقه التقدم، بعدها بدقيقة كاد صلالة أن يعود عبر ركنية جزائية أهدرها راشد بن محمد سالم، ليعود الضغط من لاعبي أهلي سداب سريعًا، حيث حصل ليث الوهيبي على ركنية أخرى في الدقيقة 25 سددها إياد العلوي لترتطم بالقائم وتكمل طريقها خارج المرمى، ولكن الإصرار من لاعبي أهلي سداب أسفر عن الهدف الثاني بواسطة أنس السيابي من متابعة ذكية في الدقيقة 26، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثالث من ركنية جزائية متقنة في الدقيقة 29، وهكذا أنهى نادي أهلي سداب الربع الثاني متقدمًا بثلاثية نظيفة عكست تفوقه الواضح. دخل لاعبو أهلي سداب الربع الثالث بروح عالية ومعنويات مرتفعة، فأضاف راشد العلوي الهدف الرابع من ركنية جزائية في الدقيقة 31، وحاول صلالة تقليص الفارق من ركنية حصل عليها بعد دقيقتين، إلا أن راشد بن محمد لم ينجح في استغلالها، لتزداد متاعب الفريق، وفي الدقيقة 35، سجل سعيد الفزاري الهدف الخامس لنادي أهلي سداب، وأمام تراجع لاعبي صلالة وغياب التركيز في التعامل مع الركنيات الجزائية إذ أهدروا ثلاث محاولات متتالية حافظ أهلي سداب على تفوقه لينتهي الربع الثالث بخماسية نظيفة عكست واقعية الأداء وقوة الخط الهجومي.

في الربع الأخير، واصل أهلي سداب تألقه وسجل ليث الوهيبي الهدف السادس من ركنية جزائية في الدقيقة 48، وبعد محاولات عديدة، تمكن لاعبو صلالة من تقليص الفارق في الدقيقة 54 بواسطة راشد بن محمد من ركنية جزائية ناجحة، لكن رد أهلي سداب جاء سريعًا عبر أنس السيابي الذي أحرز هدفه الشخصي الثالث (هاتريك) والهدف السابع لفريقه في الدقيقة 56، ورغم تسجيل راشد محمد الهدف الثاني لصلالة في الدقيقة 58 من ركنية أخرى، إلا أن ذلك لم يغير من واقع تفوق أهلي سداب الذي أنهى المباراة منتصرًا 7-2 ومتوجًا باللقب.