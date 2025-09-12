الرياض - كتبت رنا صلاح - تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتفاق، حيث يستعد النادي الأهلي السعودي للعودة إلى المنافسات المحلية بعد توقف شهر سبتمبر الدولي، حيث يواجه فريق الاتفاق ضمن الجولة الثانية، ويطمح “الراقي” لمواصلة بدايته القوية في الدوري بعد تحقيق الفوز في مباراته الافتتاحية على الفريق الوافد الجديد نيوم بهدف دون رد.

ماتش Al-Ahly الان.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتفاق السعودي اليوم في دوري روشن لعام 2025

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والاتفاق

حصلت شبكة قنوات “ثمانية” على حقوق نقل مباريات الدوري السعودي بما فيها مواجهة الأهلي ضد الاتفاق، وخصصت قناة “ثمانية 1” لتغطية لقاء الراقي مع الاتفاق خلال هذا الموسم.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2026

يمكن للجماهير متابعة مباراة الأهلي والاتفاق عبر تطبيقات ثمانية وجاكو حول العالم، مجانًا وبجودة عادية، لتكون في قلب الحدث في أي مكان يتواجدون فيه.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2026

تقدم قنوات ثمانية تغطية حصرية لمباريات الدوري السعودي ومنها لقاء الأهلي ضد الاتفاق على الترددات التالية:

نايل سات.

التردد: 12360 MHz.

الاستقطاب: عمودي (Vertical).

معدل الترميز: 27500.

معدل الخطأ (FEC): 3/4.

التعديل: DVB-S2.

تردد قناة ثمانية على عرب سات

التردد: 11919.28 MHz.

الاستقطاب: أفقي (Horizontal).

معدل الترميز: 27500.

معدل الخطأ (FEC): 3/4.

التعديل: DVB-S2.

معلق مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي 2026

سيتولى المعلق الرياضي مشاري القرني مهمة التعليق على أحداث مباراة الأهلي ضد الاتفاق عبر قناة “ثمانية”، وتقام مواجهة الأهلي والاتفاق يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 على ملعب “نادي الاتفاق”، وستنطلق صافرة البداية في الساعة 06:25 مساءً بتوقيت السعودية والساعة 07:25 مساءً بتوقيت الإمارات.