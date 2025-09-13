نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يفوز على المصري بثلاثية نظيفة بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة السادسة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يفوز على المصري بثلاثية نظيفة بالدوري

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك ل13نقطة ليحتل المركز الأول بينما يتجمد رصيد المصري البورسعيدي ل11نقطة ليحتل المركز الثاني.

احرز الهدف الأول للقلعة البيضاء عدي الدباغ في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.

تمكن عمر جابر من احراز الهدف الثاني لفريق الزمالك في الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

واحرز الهدف الثالث عبدالله السعيد من ركلة جزاء في الدقيقة 91.

وضمت قائمة المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من:

عصام ثروت لحراسة المرمى،كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم ، عمرو سعداوي لخط الظهر

محمد مخلوف ، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط عبد الرحيم دغموم ، أحمد علي عامر ، منذر طمين كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن

وفي المقابل خاض فريق الزمالك هذه المباراة بتشكيل مكون من:

محمد صبحي لحراسة المرمى

عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج لخط الظهر

نبيل دونجا، عبد الله السعيد كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط

خوان بيزيرا، ناصر ماهر، آدم كايد كثلاثي ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عدي الدباغ.

