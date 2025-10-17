نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يلتقي قادة الجيل الثاني لمنظومة “الري” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إعداد كوادر شابة قادرة على قيادة منظومة الإدارة الذكية للمياه

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عددًا من القيادات الشابة والمتوسطة من قادة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، في إطار حرص الوزارة على إعداد كوادر بشرية مؤهلة قادرة على قيادة منظومة الري في مرحلتها المقبلة، التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إدارة الموارد المائية.





وأكد الدكتور سويلم خلال اللقاء اهتمام الوزارة بالكفاءات المتميزة من أبناء الجيل الثاني، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت فعليًا في تنفيذ برنامج تدريبي شامل لتأهيلهم ورفع كفاءتهم في مجالات عملهم المختلفة، من خلال إشراكهم في دورات تدريبية وورش عمل وزيارات ميدانية داخل وخارج مصر، للتعرف على أحدث التقنيات والخبرات في مجال الموارد المائية.





وأوضح الوزير أن منظومة الري 2.0 تعتمد على أدوات تكنولوجية متقدمة تشمل النماذج الرياضية، وصور الأقمار الصناعية، والتطبيقات الرقمية، وتقنيات التصوير بالدرون، ما يتطلب اختيار أكفأ الكوادر البشرية للتعامل مع هذه المنظومة الذكية ومتابعة تنفيذها بكفاءة.





وأضاف أن الوزارة تعمل على تطبيق العدالة في تحفيز العاملين، من خلال صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي وفق معايير دقيقة تتعلق بجودة الأداء والالتزام والانضباط، مؤكدًا أن التحفيز العادل هو أحد ركائز تطوير الأداء المؤسسي داخل الوزارة.





وأشار سويلم إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برنامج “احتضان القيادات الشابة”، الذي يهدف إلى توفير بيئة عمل داعمة للنمو المهني والتطوير المستمر، لتمكين هؤلاء القادة من اكتساب المهارات والتقنيات الحديثة المرتبطة بالجيل الثاني لمنظومة الري.





جدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري كانت قد عقدت في وقت سابق اختبارات لاختيار القيادات الوسطى الهندسية ضمن مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0، من خلال لجنة متخصصة من خبراء الوزارة، بهدف انتقاء الكفاءات المتميزة من شباب المهندسين لتدريبهم وتأهيلهم لقيادة منظومة الري الحديثة في المستقبل.