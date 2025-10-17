نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوربان يعتزم إجراء محادثة هاتفية مع بوتين اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان أنه يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمناقشة اجتماعه المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بودابست.

وقال أوربان لإذاعة Kossuth: "تحدثت هاتفيا مع الرئيس الأمريكي الليلة الماضية، وسأتحدث مع الرئيس بوتين صباح اليوم".

وأعرب عن أمله في أن تشكل المفاوضات المقبلة بين بوتين وترامب في العاصمة الهنغارية خطوة مهمة نحو تسوية النزاع في أوكرانيا.

وأضاف: "منذ البداية، قلنا إن الحرب هي أمر سيئ، ولكن هذا لا يعني إغلاق القنوات الدبلوماسية. إذا لم تكن هناك قنوات دبلوماسية، فلن يكون هناك سلام أبدا".

وأكد أوربان أن اللقاء المرتقب بين بوتين وترامب "يلبي مصالح جميع العائلات الهنغارية"، كما أنه سيساهم في إنهاء النزاع الأوكراني الذي يعيق التنمية الاقتصادية الطبيعية للدول الأوروبية، بما في ذلك هنغاريا.

وأجرى الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي أمس محادثة هاتفية هي الثامنة والأطول منذ بداية ولاية ترامب الثانية، واستمرت نحو ساعتين ونصف.

وأكد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن الأزمة الأوكرانية شكلت المحور الرئيسي للمحادثة الهاتفية بين بوتين وترامب. كما تم الاتفاق على لقاء قمة لاحق بين الرئيس الروسي ونظيره الأمريكي في العاصمة الهنغارية بودابست