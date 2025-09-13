نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توتنهام يكتسح وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح توتنهام في خطف نقاط ثمينة من وست هام يونايتد بالفوز عليه بثلاثية نظيفة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

توتنهام يكتسح وست هام يونايتد بثلاثية نظيفة في البريميرليج

وبهذه النتيجة، يحتل توتنهام المركز الثاني في جدول البريميرليج برصيد 9 نقاط بينما تراجع وست هام يونايتد إلى المركز الثامن عشر برصيد 3 نقاط.

جاء الشوط الأول متواضعا ومتكافئا من كلا الجانبين ولم تثمر هجمات الفريقين عن أية أهداف لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بينهما.

وفي الشوط الثاني، نجح توتنهام في خطف هدف الفوز في الدقيقة 47 عندما تصدى سيمونز لركلة ركنية تصدى لها زميله بابي مانار سار ببراعة ليسدد الكرة برأسه لتستقر في مرمى ويستهام يونايتد.

في الدقيقة 54، تم طرد توماس سوسيك لاعب ويستهام يونايتد بسبب تدخله العنيف على أحد لاعبي توتنهام.

واصل لاعبو توتنهام هجماتهم طوال الشوط حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 57 عن طريق بيرجفال الذي تلقى تمريرة رائعة من زميله روميرو داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة برأسه في مرمى ويستهام يونايتد.

في الدقيقة 64، تمكن لاعبو توتنهام من تسجيل الهدف الثالث من توقيع فان الذي أطلق تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الجانب الأيسر لمرمى ويستهام يونايتد.

شن لاعبو ويستهام يونايتد بعض الهجمات على مرمى توتنهام باقي أحداث المباراة ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لينتهي اللقاء بفوز توتنهام على ويستهام يونايتد بثلاثية نظيفة.

