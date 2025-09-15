نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتأهب لعودة الأبطال وسط شكوك حول مستقبل رودريجو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل ريال مدريد تصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة، في انطلاقة مثالية تدعم مشروع المدرب تشابي ألونسو، رغم الجدل التحكيمي الذي رافق مواجهة ريال سوسيداد في ملعب "ريالي أرينا".

ألونسو، من جانبه، يركز على ما هو تحت سيطرته، حيث يستعد الفريق لمواجهة أولمبيك مارسيليا هذا الثلاثاء على ملعب سانتياغو برنابيو في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، البطولة التي ستدفع المدرب الباسكي للاعتماد على كامل عناصر تشكيلته.

وقال ألونسو عقب الفوز على ريال أوفييدو:"الأمر يعتمد على ما نحتاجه على مستوى اللعب أو الحمل البدني أو طبيعة الخصم. لم أتخذ قرارًا نهائيًا للشهر المقبل. سأراقب حالة اللاعبين وكيف يتعافون، والأهم أن يشعر الجميع بأهميتهم واستعدادهم سواء للبدء أساسيين أو الدخول من مقاعد البدلاء. نملك أكثر من عشرين لاعبًا وسأحاول استخراج أفضل ما لديهم جميعًا".

مستقبل رودريجو يثير القلق

لكن في خضم هذه الأجواء الإيجابية، يواجه ريال مدريد معضلة جديدة تتعلق بالبرازيلي رودريجوغوس. فبحسب صحيفة Defensa Central، هناك اهتمام جاد من مانشستر سيتي وبيب غوارديولا للتعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الشتوية المقبل (يناير 2026).

الشكوك ازدادت بعد غياب رودريجو عن المشاركة أمام ريال سوسيداد، رغم جاهزيته البدنية وعدم خوضه مباريات دولية خلال فترة التوقف الأخيرة. وضعية النجم البرازيلي تثير المخاوف، خصوصًا مع رغبته الكبيرة في المشاركة ببطولة كأس العالم 2026، وهو ما يتطلب دقائق لعب منتظمة هذا الموسم.

خلال الأشهر القادمة، سيكون مستقبل رودريجو محورًا أساسيًا داخل أسوار "فالديبيباس"، في انتظار ما إذا كان مانشستر سيتي سيتحرك رسميًا لتقديم عرض مغرٍ في الشتاء.