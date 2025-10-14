نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أردوغان لميلوني في قمة شرم الشيخ: تبدين رائعة (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار مقطع فيديو متداول على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» تفاعلًا واسعًا، بعد أن ظهر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يمازح رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني على هامش مشاركتهما في قمة شرم الشيخ للسلام.

وفي الفيديو، دعا أردوغان ميلوني إلى الإقلاع عن التدخين، محذرًا إياها من أضراره، في مشهد جمع بين الطرافة والمفاجأة داخل أحد أروقة المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من قادة العالم.

تفاصيل الحوار بين أردوغان وميلوني

جاءت اللقطة، التي وثقها أحد الحاضرين، على النحو التالي: أردوغان: «عليّ أن أجعلكِ تتوقفين عن التدخين، رأيتكِ تنزلين من الطائرة. كنتِ تبدين رائعة. لكن عليّ أن أجعلكِ تتوقفين عن التدخين».

ميلوني: «أعلم، أعلم. لا أريد قتل أحد».

وخلال الحديث، دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في موجة ضحك، وعلّق مازحًا: «إنه مستحيل»، في إشارة إلى صعوبة إقناع ميلوني بالإقلاع عن التدخين.

تفاعل واسع وتعليقات ساخرة

الفيديو حصد آلاف المشاركات والتعليقات، حيث انقسمت آراء المستخدمين بين من اعتبره موقفًا طريفًا يعكس الجانب الإنساني للقادة، ومن رأى فيه تدخلًا غير لائق في الشؤون الشخصية.

وتنوعت ردود الأفعال على المنصة، حيث كتب أحد المعلقين: «أردوغان يسخر من والد ميلوني بسبب تدخينه السجائر، وكأن التحكم في عادات المرأة دليل على القوة».

بينما كتب آخر:«لا أصدق أنه اختار قول هذا الكلام في مؤتمر يناقش قضايا عالمية».

وجاء تعليق ثالث يقول:«يبدو أن أردوغان لديه عقدة حقيقية من التدخين».

وكتب أحد المستخدمين:«يراقب قادة العالم الآن عادات بعضهم البعض الشخصية كما لو كانوا دولةً راعية... ربما عليه التركيز على حل مشاكل بلده أولًا».

موقف أردوغان الصارم من التدخين

ويُعرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بموقفه المتشدد ضد التدخين، إذ يعبر باستمرار عن رفضه القاطع لهذه العادة، وغالبًا ما يسعى لإقناع من حوله بالإقلاع عنها فورًا.

وخلال لقاءاته العامة، يطلب أردوغان من المدخنين التوقيع على علبة سجائرهم، مع كتابة أسمائهم وتاريخ الإقلاع، كنوع من التوثيق الرمزي لقرارهم بالتوقف.

كما يحتفظ القصر الرئاسي في أنقرة بخزانة ضخمة تضم مئات علب السجائر التي جمعها أردوغان على مدار السنوات، من شخصيات عامة ومواطنين ومشاهير وعدوه بترك التدخين بعد لقائه بهم شخصيًا.

وبينما يرى البعض أن سلوك أردوغان يعكس قناعته الشخصية في محاربة التدخين، اعتبر آخرون أن إبداء هذه الملاحظات خلال لقاءات رسمية قد يفتح الباب أمام انتقادات تتعلق بأدب البروتوكول السياسي، خصوصًا في فعاليات كبرى مثل قمة شرم الشيخ للسلام، التي شهدت حضورًا مكثفًا لقادة العالم.)